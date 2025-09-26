Xây dựng sản phẩm du lịch mới sau sáp nhập

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đã mở ra nhiều cơ hội mới để các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế; đồng thời kết nối các tour, tuyến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Từ đó, không chỉ thúc đẩy du lịch phát triển bền vững mà còn hiện thực hóa giấc mơ du lịch bốn mùa.

Du khách tham quan triển lãm cộng đồng “Man Kháu” tại thôn Đôn (xã Pù Luông).

Xã Pù Luông được sáp nhập từ 3 xã: Lũng Niêm, Thành Lâm, Thành Sơn. Các xã đều có nét tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, cảnh quan và truyền thống văn hóa, lịch sử của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Bởi vậy, sau khi sáp nhập thành xã Pù Luông, cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy hiệu quả lợi thế, tiềm năng sẵn có để đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông, Nguyễn Nam Phong, tận dụng tiềm năng lợi thế Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cùng với các phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn, nhất là dân tộc Thái, Mường, xã đã tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với tiềm năng và bản sắc riêng của Pù Luông, trong đó nổi bật là du lịch trekking (loại hình đi bộ đường dài qua rừng núi, ruộng bậc thang, khám phá thiên nhiên hoang sơ kết hợp trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa). Cùng với đó là thúc đẩy du lịch nông nghiệp như: trồng lúa, làm bánh truyền thống, phát triển du lịch văn hóa dân tộc qua ẩm thực, lễ hội, múa xòe, khèn bè của người Thái - Mường và mở rộng trải nghiệm bản làng như: lưu trú tại homestay, mặc trang phục dân tộc, học thêu thổ cẩm, giao lưu với người dân bản địa... nhằm tạo ra những hành trình phong phú, hấp dẫn, giàu giá trị trải nghiệm cho du khách.

Ngoài ra, mới đây xã đã phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Magnolia Sustainable Experiences tổ chức khai trương triển lãm cộng đồng “Man Kháu”, tại thôn Đôn. Đến với triển lãm, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động phong phú như: trải nghiệm ẩm thực- văn hóa (rượu cần, cơm lam, xôi ngũ sắc); tham quan triển lãm “Man Kháu”; tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Từ hạt mầm đến mâm cơm”; giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng... Thông qua các hoạt động nhằm quảng bá văn hóa lúa nước trên mảnh đất Pù Luông, đồng thời, lan tỏa thông điệp “Giữ mạch - Nuôi mầm” và tăng cường gắn kết cộng đồng với du khách, nâng cao ý thức bảo tồn di sản, góp phần thúc đẩy du lịch của địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, hiện xã cũng đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để phục vụ Giải chạy Marathon băng rừng Việt Nam (Vietnam Jungle Marathon) - Pù Luông, được tổ chức vào tháng 10. Đây là một sự kiện thể thao quốc tế diễn ra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thu hút các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Cung đường chạy của giải trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giúp các vận động viên vừa được thi tài, vừa được trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, không gian văn hóa, đời sống của người dân địa phương. Đồng thời, thông qua giải chạy, cũng góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa của mảnh đất, con người Pù Luông đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Có thể thấy rằng, không chỉ ở xã Pù Luông mà ở hầu hết các địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch, sau khi sáp nhập như các xã Thường Xuân, Cẩm Tú, Nam Xuân... đã tích cực phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo trên cơ sở lợi thế của vùng miền, địa phương để tạo ra bản sắc riêng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng có cơ hội để xây dựng liên kết các tour, tuyến, tăng cường kết nối các điểm du lịch như, các tour biển Sầm Sơn - Hải Tiến - Hải Hòa; các tour khám phá di tích lịch sử như Thành Nhà Hồ - Lam Kinh - Cầu Hàm Rồng; tour sinh thái Pù Luông - Bến En - Suối cá Cẩm Lương... Các tour có thể được thiết kế theo ngày hoặc kết hợp nhiều điểm đến, tùy thuộc vào nhu cầu của du khách. Ngoài ra, việc tăng cường các hoạt động quảng bá và xúc tiến hợp tác, đầu tư cho du lịch; tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề dành cho người dân địa phương về kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách du lịch, chế biến món ăn đặc sản và hướng dẫn viên bản địa cũng được các địa phương chú trọng thực hiện. Từ đó, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, sau sáp nhập với những lợi thế về vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, con người và tài nguyên du lịch phong phú đa dạng, các địa phương trong tỉnh hội đủ điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, để tạo ra được những sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng, mang thương hiệu để hấp dẫn khách du lịch thì các địa phương cần lựa chọn sản phẩm thế mạnh để đẩy mạnh hoạt động liên kết, góp phần nâng giá trị tour và tăng hấp dẫn du khách. Đặc biệt, cần chú trọng khai thác giá trị văn hóa khác biệt dựa trên những sản phẩm tương đồng giữa các địa phương để phát triển sản phẩm du lịch mới. Đồng thời, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch có tiềm lực, thương hiệu mạnh vào đầu tư phát triển du lịch tại địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt