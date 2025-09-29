Nhiều phố phường của Thanh Hóa cây đổ chắn đường, nước ngập cục bộ do ảnh hưởng của mưa bão

Sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền sáng nay gây mưa lớn và gió giật mạnh, nhiều tuyến phố tại các phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa bị ngập cục bộ, hàng loạt cây xanh gãy đổ, cản trở giao thông. Lực lượng công nhân môi trường cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng triển khai thu dọn, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Video: Phố phường Thanh Hóa sau bão số 10.

Sáng 29/9, sau khi bão số 10 đổ bộ, thời tiết tại Thanh Hóa có gió mạnh kèm mưa lớn, nhiều tuyến đường tại các phường trung tâm của Thanh Hóa trở nên ngổn ngang.

Do mưa lớn nhiều giờ gây ngập cục bộ trên nhiều đoạn phố, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Trên các trục đường như Hàn Thuyên, Lê Quý Đôn..., nước ngập cục bộ kèm nhiều cây xanh bị gãy đổ, bật gốc chắn ngang lòng đường.

Cành lá, thân cây ngổn ngang, một số tuyến cây đổ chắn lòng đường che khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông của người dân.

Trên đường Lê Quý Đôn cây xanh lớn đổ chắn ngang đường tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Nhiều cây cổ thụ bị bật gốc, gãy nhánh lớn, đổ nghiêng trên vỉa hè đường Trần Phú.

Nhiều người dân tranh thu lúc ngớt mưa, tập trung khắc phục sự cố cây đổ do bão số 10.

Ngay trong sáng cùng ngày, hàng trăm công nhân môi trường đô thị cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động khẩn trương thu dọn rác, cành cây gãy đổ và làm sạch đường phố sau bão.

Người dân cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, chung tay dựng lại những cây xanh còn có thể giữ được, đồng thời khơi thông dòng chảy, xử lý tình trạng ngập úng, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và đưa nhịp sinh hoạt trở lại bình thường.

Hoàng Đông