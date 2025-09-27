Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ

Trước diễn biến của mưa bão, để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá ngày 27/9 có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ học trong ngày 29/9/2025 (thứ 2).

Tất cả học sinh mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nghỉ học trong ngày 29/9/2025 (thứ 2).

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các đơn vị trực triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh về việc về chủ động ứng phó bão số 10 năm 2025; Công điện số 1638/CĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025 của Bộ GD&ĐT về việc sẵn sàng ứng phó bão số 10; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp với các địa phương sáng ngày 27/9/2025.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; lên phương án sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra; thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9/2025 (thứ 2) để đảm bảo an toàn. Từ thứ 3, ngày 30/9/2025 các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Các trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận Nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

