Phát lệnh báo động II trên sông Mã tại trạm Thuỷ văn Giàng

Vào hồi 18 giờ ngày 29/9, tại công điện số 49, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Mã tại trạm Thuỷ văn Giàng.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Mã số DBLU-81/17h30/THOA ngày 29/9/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 17 giờ ngày 29/9/2025 mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Giàng là +5.06 m (dưới BĐII là 0,44 m); dự báo mực nước hạ lưu trên sông Mã tại trạm Thủy văn Giàng có khả năng lên mức Báo động II (+5.50 m) vào lúc 19-21h ngày 29/9/2025 và còn tiếp tục lên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Mã tại trạm Thuỷ văn Giàng, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh:

Tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

LP