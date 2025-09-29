Hiệu quả từ chương trình đổi vũ khí lấy quà

Thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có chương trình đổi vũ khí lấy quà. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân, đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân xã Nam Xuân tự giác mang súng săn đến giao nộp cho lực lượng công an và phấn khởi nhận những phần quà là vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Do phong tục, tập quán và điều kiện sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hồi Xuân từng có thói quen tàng trữ, sử dụng súng săn, nỏ, bẫy thú để săn bắt, bảo vệ mùa màng. Trong những năm trước đây, mặc dù công tác tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được triển khai, song tình trạng tàng trữ vẫn còn. Trước thực tế đó, Công an xã Hồi Xuân đã phát động chương trình đổi vũ khí lấy quà, với cách làm phù hợp nên đã khuyến khích người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, hung khí và được nhận những phần quà thiết thực, như: dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, mũ bảo hiểm, ấm đun nước...

Sau hơn 2 năm triển khai, Công an xã Hồi Xuân đã vận động thu hồi gần 200 khẩu súng săn, súng tự chế cùng nhiều loại vũ khí thô sơ khác. Từ khi chương trình được triển khai, trên địa bàn xã không còn xảy ra vụ việc liên quan đến sử dụng súng, hung khí. Ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức, thói quen, tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Anh Hà Văn Tuấn, ở khu phố Cốc, xã Hồi Xuân, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin Công an xã Hồi Xuân đang có chương trình đổi quà lấy súng và vũ khí nguy hiểm, tôi đã mang cây cung từ thời ông cha để lại giao nộp và được nhận một chiếc mũ bảo hiểm. Tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa, vừa động viên, khích lệ để bà con mang những thứ vũ khí đang còn lưu giữ giao nộp, vừa hỗ trợ một phần quà cho người dân".

Còn ông Phạm Bá Huyền, ở khu phố Khó, cho biết: "Nhiều người rất phấn khởi và vui vẻ vì nhận được phần quà nên đã tự giác mang vũ khí giao nộp. Việc tàng trữ các loại súng tự chế trong nhà không tốt và rất nguy hiểm, vì vậy tôi cũng đã mang giao nộp cho công an xã".

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Nam Xuân đã tổ chức chương trình đổi quà lấy vũ khí. Để tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Nam Xuân đã tổ chức chương trình tại hai điểm: trụ sở nhà văn hóa bản Phố Mới và trụ sở Công an xã Nam Xuân. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân trên địa bàn xã đã tự giác mang đến giao nộp cho lực lượng công an 60 khẩu súng săn các loại, 20 vũ khí thô sơ gồm: kiếm, nỏ, côn, kích điện... Đổi lại, những người tự giác mang đến giao nộp đã được lực lượng công an trao những phần quà tặng gồm các loại nhu yếu phẩm như: nước mắm, mì chính, đường, sữa, mũ bảo hiểm...

Trung tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Nam Xuân, cho biết: Thực hiện pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhiều năm qua, Công an xã Nam Xuân đã thực hiện nhiều biện pháp để vận động giao nộp, thu hồi và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Để đổi mới cách làm, tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Nam Xuân đã có sáng kiến chương trình đổi quà lấy vũ khí. Thông qua chương trình, một mặt nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, nâng cao hiệu quả trong công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Mặt khác, thông qua đó cũng hỗ trợ, chia sẻ phần nào vật chất với người dân ở khu vực còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Việc hưởng ứng chương trình đổi vũ khí lấy quà của Nhân dân ở một số địa phương trong tỉnh đã và đang góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật, các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương