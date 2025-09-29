Hướng dẫn đảm bảo an toàn trước mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra một số hướng dẫn người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, Vùng đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La đã có mưa to đến rất to.

Dự báo: Từ ngày 29/9 đến 30/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; vùng đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập lụt, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, người dân cần lưu ý các khuyến cáo sau:

1.Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

2.Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở như: có tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển màu sang đục để kịp thời sơ tán khỏi khu vực, đảm bảo an toàn tính mạng.

3.Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...); không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lớn, lũ.

4.Chủ động dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng đề phòng ngập lụt, chia cắt nhiều ngày.

5.Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp.

6.Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao, đề phòng ngập tầng hầm chung cư; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng cao.

7.Chủ động khơi thông các đường thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở, tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu.

8.Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là tổng đài 112.

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết:

