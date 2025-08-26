Hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người dân khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trước đó, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường cũng đã được cơ quan khí tượng phát đi. Đặc biệt, đêm qua và sáng nay (26/8), khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Phú Thọ, Hà Nội và từ Thanh Hoá đến Nghệ An có mưa to đến rất to.

Dự báo trong ngày 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai và Thanh Hoá có mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong ngày 26/8, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, người dân cần lưu ý các khuyến cáo sau:

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; Đặc biệt lưu ý dấu các hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở như: có tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển màu sang đục để kịp thời sơ tán khỏi khu vực, đảm bảo an toàn tính mạng.

Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...); không đánh bắt cá, vớt củi trên sông, bơi qua suối khi có mưa lớn, lũ.

Chủ động dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng đề phòng ngập lụt, chia cắt nhiều ngày.

Chủ động bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp.

Kê cao tài sản tránh bị ngập nước, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng lên cao.

Chủ động khơi thông các đường thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu; không đỗ xe ở các vùng có nguy cơ ngập; đề phòng ngập tầng hầm chung cư.

Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết:

