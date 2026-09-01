Hungary ủng hộ xây dựng “hành lang an ninh” ở sườn phía Đông NATO

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Ngoại trưởng Hungary Anita Orban ngày 31/8 cho biết Chính phủ nước này ủng hộ tăng cường sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có việc xây dựng một “hành lang an ninh” nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện nay và trong tương lai.

Ngoại trưởng Hungary Anita Orban. Ảnh: index.

Theo hãng thông tấn MTI, trong bài phát biểu tại một sự kiện mới đây nhất, Ngoại trưởng Hungary Anita Orban nhấn mạnh việc phát triển các mối liên kết theo trục Bắc-Nam tại Trung Âu là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Theo bà, các nước cần tăng cường kết nối về năng lượng, giao thông và kỹ thuật số, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ và khí đốt. Hungary cũng ủng hộ tiếp tục cải thiện các tuyến đường sắt và đường bộ kết nối khu vực biển Baltic với biển Adriatic, qua đó hình thành “hành lang an ninh” giúp tăng khả năng chống chịu của khu vực và củng cố sườn phía Đông NATO trước các mối đe dọa hiện tại cũng như trong tương lai.

Binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến đa quốc gia của NATO trong khuôn khổ Lực lượng Mặt đất Tiền phương (FLF) tại Hungary tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tháng 9/2025. Ảnh: Tư liệu.

Ngoại trưởng Orban khẳng định Hungary sẽ không trở thành “mắt xích yếu” trong NATO, đồng thời cam kết tuân thủ các nguyên tắc đoàn kết và thống nhất của liên minh. Budapest sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với đồng minh, trong đó có tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố năng lực quân sự.

NATO gia tăng củng cố sườn phía Đông. Ảnh: Euronews.

Bà Orban cho biết, với vị trí địa chiến lược, Hungary cũng đang tăng cường khả năng cơ động của lực lượng và bảo đảm điều kiện hỗ trợ các đơn vị quân đội đóng trên lãnh thổ nước này.

Chính phủ Thủ tướng Peter Magyar khẳng định Hungary sẽ tăng cường hợp tác với EU và NATO, đồng thời tiếp tục duy trì quan hệ với Nga theo hướng thực dụng. Budapest cũng giữ lập trường không cung cấp vũ khí hoặc binh sĩ cho Ukraine. Trong bối cảnh tình hình an ninh châu Âu diễn biến phức tạp, Hungary cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết trong NATO, đồng thời bảo đảm các lợi ích và ưu tiên quốc gia trong chính sách đối ngoại.

Thanh Hằng

Nguồn:Tass.