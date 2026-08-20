Huấn luyện an toàn điện cho cán bộ, công nhân viên Thủy điện Trung Sơn

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành các quy định về an toàn điện trong quá trình vận hành, sửa chữa thiết bị, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) vừa tổ chức khóa huấn luyện an toàn điện năm 2026 cho cán bộ, công nhân viên Phòng Kỹ thuật - An toàn và Phân xưởng Vận hành.

Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc TSHPCo phát biểu khai mạc khóa huấn luyện an toàn điện năm 2026.

TSHPCo nhấn mạnh, an toàn điện là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động sản xuất, đồng thời là yếu tố quan trọng để bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, liên tục. Vì vậy, mỗi cán bộ, công nhân viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành quy trình, quy định và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình làm việc.

Trong chương trình, các học viên được cập nhật những quy định của pháp luật về an toàn điện; ôn tập kiến thức về nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro tại nơi làm việc; quy trình thao tác an toàn, cô lập nguồn điện, treo biển báo và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn điện.

Giảng viên hướng dẫn các nội dung huấn luyện an toàn điện cho cán bộ, công nhân viên TSHPCo.

Cùng với nội dung lý thuyết, khóa huấn luyện chú trọng kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình vận hành, sửa chữa thiết bị điện. Các học viên được hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố, tách nạn nhân khỏi nguồn điện, sơ cứu người bị tai nạn điện theo đúng quy trình; đồng thời trao đổi, thực hành xử lý một số tình huống thực tế tại nơi làm việc.

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả theo quy định. Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa rủi ro, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện.

Việc tổ chức huấn luyện định kỳ cũng góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa sự cố, tai nạn trong quá trình sản xuất; qua đó bảo đảm Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Trung Sinh (CTV)