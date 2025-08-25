Hơn 700 hộ dân ở khu vực miền núi cao được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi, tính đến 16 chiều 25/8, các xã ở khu vực 5 huyện miền núi cũ, gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh đã hoàn thành công tác di dời người dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao thiên tai do bão số 5.

Cán bộ xã Trung Sơn hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Theo đó, đã có tổng số 711 hộ gia đình đã được di dời. Việc di dời bắt đầu từ cuối giới sáng nay. Trong đó, xã Mường Lý di dời số hộ gia đình nhiều nhất với 131 hộ. Tiếp theo là xã Tam Thanh với 74 hộ, xã Trung Sơn 70 hộ... Các hộ dân được di dời đến nhà văn hóa bản, trường học, trạm y tế và nhà người thân để tránh trú.

Đáng chú ý, trong số các hộ gia đình được di dời có tới 521 hộ tự nguyện chuyển đến sinh sống tại nhà người thân ở nơi an toàn. Điều này khẳng đỉnh cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động phương án, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động và ý thức cao của người dân.

Công an xã Na Mèo hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn tránh trú bão.

Trước đó, dự báo mức độ nguy hiểm của bão số 5, sáng 25/8, tại xã Hồi Xuân, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi, đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 5.

Đồng chí yêu cầu các xã khẩn trương phân công ngay lực lượng trực tiếp xuống địa bàn dân cư, rà soát, đánh giá nguy cơ thiên tai tại các khu vực nguy hiểm, xung yếu. Từ đó chủ động di dời người dân ở nơi có khả năng cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác di dân cần hoàn thành trước 15h chiều 25/8.

Trẻ em bản Chiềng, xã Trung Sơn vui chơi bên người thân tại nơi tránh trú bão số 5.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã miền núi duy trì công tác thường trực chỉ huy, đảm bảo tốt phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng theo dõi sát mực nước ở các ngầm, tràn trên địa bàn; chủ động cắm biển cảnh báo, trực gác, không cho người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm...

Đỗ Đức