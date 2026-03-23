Hơn 60 chuyến bay mỗi ngày giữa Hà Nội và TP.HCM, xu hướng đặt vé online tăng mạnh

Buổi sáng tại sân bay quốc tế Nội Bài, bảng điện tử trong nhà ga liên tục cập nhật các chuyến bay đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vài giờ đầu ngày, nhiều chuyến bay nối tiếp nhau cất cánh. Ở chiều ngược lại, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hành khách từ Hà Nội cũng liên tục đổ về nhà ga đến.

Cảnh tượng này diễn ra gần như mỗi ngày, phản ánh nhịp di chuyển dày đặc trên tuyến bay được xem là bận rộn nhất của hàng không nội địa. Không chỉ phục vụ nhu cầu công tác, tuyến bay Hà Nội - TP.HCM còn là lựa chọn quen thuộc của những người đi du lịch, thăm thân hay di chuyển thường xuyên giữa hai miền.

Sự nhộn nhịp ấy cũng kéo theo những thay đổi trong cách người Việt tìm và đặt vé máy bay. Nếu trước đây hành khách thường đến phòng vé hoặc gọi điện cho đại lý, thì hiện nay việc đặt vé ngày càng chuyển sang các nền tảng trực tuyến.

Tuyến bay nhộn nhịp với hàng chục chuyến mỗi ngày

Theo dữ liệu của ngành hàng không, tuyến Hà Nội - TP.HCM hiện có khoảng 60-70 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày. Nhờ tần suất dày đặc này, hành khách gần như có thể lựa chọn bay vào bất kỳ thời điểm nào, từ sáng sớm đến tối muộn.

Đường bay này hiện do 5 hãng hàng không nội địa khai thác, gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines.

Trong đó, Vietnam Airlines và VietJet Air là hai hãng có tần suất khai thác nhiều nhất. Vào những ngày cao điểm, mỗi hãng có thể vận hành hơn 20 chuyến khứ hồi mỗi ngày giữa hai thành phố.

Hơn 60 chuyến bay mỗi ngày giữa Hà Nội và Sài Gòn

Giá vé giữa các hãng có sự chênh lệch nhất định

Dù cùng khai thác một tuyến bay, mức giá giữa các hãng hàng không vẫn có sự khác biệt nhất định, tùy vào mô hình dịch vụ và thời điểm đặt vé.

Trong điều kiện bình thường, giá vé một chiều giữa Hà Nội và TP.HCM thường dao động từ hơn một triệu đồng đến gần ba triệu đồng.

Vietnam Airlines: khoảng 2,3 - 3 triệu đồng/chiều, thường đã bao gồm hành lý ký gửi và một số dịch vụ cơ bản trên chuyến bay.

Bamboo Airways: khoảng 2 - 2,6 triệu đồng/chiều, hướng đến trải nghiệm dịch vụ trung bình với nhiều tiện ích đi kèm.

VietJet Air: khoảng 1,3 - 2 triệu đồng/chiều, giá khởi điểm thấp, nhưng các dịch vụ bổ sung như hành lý ký gửi thường tính phí riêng.

Vào những dịp cao điểm như lễ, Tết hoặc mùa du lịch hè, mức giá này có thể tăng lên đáng kể khi nhu cầu di chuyển giữa hai thành phố tăng mạnh. Chính vì vậy, nhiều hành khách cho biết họ thường dành thời gian tìm hiểu và so sánh giá giữa các hãng trước khi quyết định đặt vé.

Giá vé Hà Nội - Sài Gòn

Xu hướng đặt vé trực tuyến lên ngôi

Trước đây, việc mua vé máy bay thường gắn liền với các phòng vé hoặc đại lý bán vé. Hành khách có thể đến trực tiếp để hỏi lịch bay hoặc gọi điện nhờ nhân viên kiểm tra chuyến bay phù hợp.

Tuy nhiên, cách đặt vé này có một số hạn chế. Người mua khó so sánh giá giữa nhiều hãng cùng lúc, đồng thời cũng mất khá nhiều thời gian nếu muốn kiểm tra các khung giờ bay khác nhau trong ngày.

Trong bối cảnh đó, nhiều hành khách bắt đầu chuyển sang sử dụng các nền tảng du lịch trực tuyến như Traveloka. Trên một giao diện duy nhất, người dùng có thể xem lịch bay của nhiều hãng hàng không, so sánh giá vé và thời gian bay để lựa chọn chuyến phù hợp. Việc đặt vé cũng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm.

Đối với những người thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố lớn, việc book vé bay Hà Nội vào Sài Gòn qua các nền tảng trực tuyến giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm.

Các nền tảng đặt vé trực tuyến cũng thường triển khai nhiều chương trình ưu đãi để thu hút hành khách. Chẳng hạn, Traveloka có nhiều đợt flash sale vé máy bay được mở vào những khung giờ nhất định, khi đó một số chặng bay nội địa có thể được giảm giá đáng kể. Nền tảng này cũng thường phối hợp với ngân hàng hoặc ví điện tử để cung cấp mã giảm giá cho người dùng thanh toán trực tuyến.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Vào các mùa du lịch cao điểm, một số chương trình ưu đãi theo chủ đề cũng được triển khai, cho phép hành khách đặt combo vé máy bay và khách sạn với mức giá ưu đãi hơn so với đặt riêng lẻ từng dịch vụ. Những chương trình này giúp người dùng có thêm cơ hội tìm được mức giá hợp lý, đặc biệt trên các tuyến bay có nhu cầu cao như Hà Nội - Sài Gòn.

Với hàng chục chuyến bay mỗi ngày và sự tham gia của nhiều hãng hàng không, tuyến bay Hà Nội - TP.HCM tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hàng không nội địa. Cùng với sự phát triển của các nền tảng đặt vé trực tuyến, cách hành khách tìm và đặt chuyến bay cũng đang dần thay đổi, giúp việc di chuyển giữa hai thành phố trở nên thuận tiện hơn.