Hơn 570.000 thí sinh chọn Lịch sử, áp đảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Lịch sử dẫn đầu lựa chọn với hơn 570.000 thí sinh, cho thấy xu hướng nghiêng về khối xã hội; Tin học tăng mạnh, Ngoại ngữ giảm nhẹ trong kỳ thi 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo từng môn, cho thấy xu hướng lựa chọn của thí sinh tiếp tục nghiêng về các môn khoa học xã hội.

Theo đó, ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, Lịch sử là môn có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất trong nhóm tự chọn với hơn 570.000 em. Đây cũng là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần duy trì sức hút ổn định trong nhiều năm gần đây.

Xếp sau là Địa lí với gần 449.000 thí sinh, dù giảm khoảng 46.000 em so với năm 2025. Các môn thuộc khối khoa học tự nhiên có lượng đăng ký thấp hơn, trong đó Vật lí đạt gần 390.000 thí sinh, còn Ngoại ngữ có hơn 347.000 em đăng ký và ghi nhận xu hướng giảm nhẹ.

Đáng chú ý, Tin học và Công nghệ Công nghiệp là hai môn có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Số thí sinh chọn Tin học đạt khoảng 18.700 em, gấp 2,4 lần so với năm trước; trong khi Công nghệ Công nghiệp có hơn 7.400 em, tăng khoảng 3 lần. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của thí sinh đối với các lĩnh vực công nghệ và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay đạt 1.223.776 em, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, học sinh lớp 12 chiếm 94,78% với 1.159.932 em, còn lại là thí sinh tự do.

Về hình thức đăng ký, 98,45% thí sinh thực hiện trực tuyến, tương đương hơn 1,2 triệu em, cho thấy hiệu quả của quá trình chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi. Số thí sinh đăng ký trực tiếp chỉ chiếm 1,55%.

Ngoài ra, có 7.952 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ, chiếm 0,65%. Bên cạnh đó, 151 thí sinh được miễn thi toàn bộ các môn do tham gia đội tuyển Olympic quốc tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11 và 12/6, với ngày 13/6 là thời gian dự phòng. Thí sinh sẽ tham gia 3 buổi thi, gồm Ngữ văn, Toán và một bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn đã học.

Theo Bộ GD&ĐT, cơ cấu đăng ký môn thi năm nay không chỉ phản ánh xu hướng lựa chọn của thí sinh mà còn là cơ sở quan trọng để điều chỉnh chính sách giáo dục, định hướng phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Nguồn: VTV