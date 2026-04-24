Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu, kiểm tra chính xác thông tin về bài thi, môn thi vì sau 17 giờ ngày 5/5 sẽ không được phép điều chỉnh.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay (24/4), thí sinh bắt đầu chính thức đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Thời gian đăng ký đến ngày 5/5.

Để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải dự thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc trung học phổ thông (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ).

Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa hai môn thi. Theo đó, tổng số môn thi tối đa của thí sinh là 4 môn.

Thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Với thí sinh không thể đăng ký trực tuyến có thể đăng ký trực tiếp.

Với các thí sinh tự do, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã bố trí 6 điểm tiếp nhận hồ sơ gồm: Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân, Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi-Thường Tín, và Trường Trung học phổ thông Liên Hà.

Thay đổi quan trọng nhất ở mẫu đăng ký dự thi năm 2026 là mã tỉnh, thành khác với năm 2025 do việc sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thí sinh tra cứu mã tỉnh, mã xã mới theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thí sinh lưu giữ phiếu đăng ký dự thi được bàn giao lại để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi. Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi, thí sinh đem phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tới điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.

Các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh kê khai đầy đủ, chính xác thông tin trên cổng đăng ký trực tuyến; đồng thời rà soát kỹ các minh chứng liên quan đến chế độ ưu tiên, khuyến khích. Đối với thí sinh tự do, việc sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập hệ thống được khuyến khích nhằm đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu.

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký dự thi cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định như bản sao học bạ Trung học Phổ thông, bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh đã tốt nghiệp) và các giấy xác nhận liên quan. Công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin sẽ được thực hiện chặt chẽ trước khi khóa hệ thống nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh./.

Theo TTXVN