Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi - Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2026

Chiều 8/5, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi - Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội tham dự hội thi.

Tham dự hội thi có 6 đội với 30 thí sinh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Xử lý tình huống bằng hình thức sân khấu hóa, trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm và xử lý tình huống tự luận.

Nội dung tập trung vào kiến thức về pháp luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị về công tác ATVSLĐ; kiến thức về tổ chức, quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; kiến thức về chuyên môn và kỹ thuật ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ.

Các đội tham dự phần thi xử lý tình huống bằng hình thức sân khấu hóa.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tham gia cuộc thi đã có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Các thí sinh đã phát huy tinh thần giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp, kỹ năng, năng lực xử lý tình huống về ATVSLĐ, pháp luật lao động trong quá trình sản xuất.

Hội thi là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng cường phòng chống cháy nổ và nâng cao sức khỏe người lao động nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tặng 35 suất quà công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Thanh Huê