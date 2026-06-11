Hội thảo “Xác định danh mục các bài toán lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”

Sáng 11/6, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Xác định Danh mục các bài toán lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự thảo danh mục 35 bài toán lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực hiện trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thuộc nhiệm vụ của 12 sở ngành cấp tỉnh.

Các bài toán lớn được đề xuất trên nhiều lĩnh vực quan trọng như: ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp, môi trường; chuyển đổi số thúc đẩy kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch; xây dựng nền tảng dữ liệu số; nghiên cứu giải pháp tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính...

Đại diện Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất: đối với từng bài toán được đề xuất phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, căn cứ thực tiễn và phải định lượng được mục tiêu, kết quả cụ thể cần đạt được để minh chứng cho sự cần thiết của bài toán.

Trong đó, mỗi sở ngành, đơn vị cần chỉ rõ những điểm nghẽn trong thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ đó làm căn cứ lựa chọn bài toán lớn đúng và trúng yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có tính khả thi cao; qua đó tham mưu đề xuất với tỉnh để xác định các bài toán lớn trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa – Thanh Văn