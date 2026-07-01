ATNĐ có khả năng mạnh thành bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Công điện số 58/CĐ-PTDS, ngày 1/7/2026 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo nội dung Công điện, sáng 1/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 13 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 01/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; để chủ động ứng phó với thiên tai, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 14,0 - 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,0 - 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, ATNĐ, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, bão và các hình thái thiên tai đi kèm; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó với ATNĐ, bão và các hình thái thiên tai đi kèm để các chủ phương tiện, người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý, phụ trách chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ, bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

NM (Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh)