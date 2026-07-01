Nghị quyết số 57-NQ/TW đang đi đúng định hướng, từ nay đến năm 2028 là giai đoạn tăng tốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, sau hơn 1 năm triển khai, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, từng bước hình thành các nền tảng thể chế, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Chiều 1/7, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 568.384 đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các ban, sở, ngành, xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sau 1 năm 6 tháng, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, quyết tâm chính trị và phương thức tổ chức thực hiện; từng bước hình thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối tập trung, gắn trách nhiệm người đứng đầu với sản phẩm đầu ra. Thể chế có bước chuyển về tư duy quản lý, tăng tự chủ, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, thúc đẩy thương mại hóa và huy động nguồn lực xã hội.

Chuyển đổi số là lĩnh vực có nhiều kết quả vận hành rõ, trực tiếp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hạ tầng số, định danh điện tử, dịch vụ công, nền tảng và dữ liệu tiếp tục được mở rộng.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trọng tâm về công nghệ chiến lược, sản phẩm ưu tiên, bài toán lớn, hạ tầng nghiên cứu, nhân lực và hợp tác “ba nhà” đã rõ hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đề cập: Nhiều nền tảng, cơ sở dữ liệu chưa hoàn thành, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 23,35%; năng lực chuyển chủ trương, thể chế, nhiệm vụ và nguồn lực thành sản phẩm được sử dụng rộng rãi, tạo tác động đo lường được còn hạn chế.

Từ đó, báo cáo nhấn mạnh: Nhìn tổng thể, Nghị quyết số 57-NQ/TW đang đi đúng định hướng. Giai đoạn từ nay đến năm 2028 phải là giai đoạn tăng tốc tạo sản phẩm, làm chủ công nghệ, hoàn thiện dữ liệu và đưa các cơ chế mới vào vận hành; giai đoạn 2029-2030 tập trung mở rộng quy mô, thương mại hóa và lượng hóa đóng góp đối với tăng trưởng, năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sau hơn 1 năm triển khai, nghị quyết đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, từng bước hình thành các nền tảng thể chế, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Nhiều hạn chế, điểm nghẽn vẫn chưa được tháo gỡ, nhất là thể chế, cơ chế chính sách, hạ tầng số, dữ liệu, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mục tiêu cuối cùng của Nghị quyết số 57-NQ/TW không phải là xây dựng thêm các nền tảng hay ban hành thêm văn bản, mà phải tạo ra sản phẩm, giá trị mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số phải gắn chặt với đổi mới phương thức quản trị quốc gia, quản trị địa phương, cải cách thủ tục hành chính, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh tư duy từ “làm cho có” sang lấy kết quả, hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh tư duy từ “làm cho có” sang lấy kết quả, hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo. Mỗi chương trình, dự án phải xác định rõ sản phẩm đầu ra, hiệu quả mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế; tránh tình trạng đầu tư dàn trải, hình thức hoặc triển khai nhưng không đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bí thư cấp ủy, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển đất nước. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả bằng các chỉ tiêu cụ thể, định lượng, gắn trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Đối với các bộ, ngành ở Trung ương, yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý; mạnh dạn đề xuất các cơ chế thí điểm, cơ chế vượt trội đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, đẩy nhanh xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bảo đảm kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với các địa phương, yêu cầu phát huy tính chủ động, sáng tạo, trên cơ sở điều kiện thực tiễn lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, công nghệ phù hợp để giải quyết các bài toán phát triển của địa phương; lấy hiệu quả quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu xuyên suốt, không chạy theo phong trào hoặc đầu tư theo hình thức.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, trên cơ sở điều kiện thực tiễn lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, công nghệ phù hợp để giải quyết các bài toán phát triển của địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ mới; tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, hình thành các doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo điều kiện để đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, trí thức trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; xây dựng các cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; tăng cường gắn kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu trong thời gian tới toàn hệ thống chính trị phải hành động với quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, triển khai các nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, lấy kết quả cụ thể làm thước đo.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Minh Hiếu