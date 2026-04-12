Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”

Sáng 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026, đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” tại trường quay S8, Báo và PTTH Quảng Ninh.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc (VOV), Trưởng Ban tổ chức Liên hoan toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và PTTH Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Cùng tham dự hội thảo còn có hơn 600 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước và 35 đại biểu quốc tế là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo, nhà sản xuất Podcast trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, khẳng định: Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 là sân chơi rộng mở, thu hút đông đảo các đơn vị, nhà sản xuất nội dung tham gia. Được tổ chức tại Quảng Ninh, tại sự kiện hội thảo Podcast này, tỉnh mong muốn các nhà báo, các chuyên gia không chỉ bàn về công nghệ, mà hãy dùng Podcast như một nhịp cầu cảm xúc, để đưa thông tin tới độc giả, công chúng. Sự quan tâm và quảng bá của các đại biểu, chuyên gia thông qua các nền tảng số sẽ là món quà vô giá, giúp hình ảnh của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng không chỉ được “nhìn thấy” mà còn được “lắng nghe” và “thấu cảm” bởi bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong bối cảnh kỷ nguyên số đang tạo ra những biến đổi sâu sắc, lĩnh vực báo chí, truyền thông nói chung và phát thanh nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận nội dung. Công chúng ngày nay có thể tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị thông minh với trải nghiệm cá nhân hóa cao. Chính vì vậy, hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ quan báo chí trong và ngoài nước cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, nhận diện xu hướng, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển podcast theo hướng bài bản, hiệu quả và bền vững.

Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay, lần đầu tiên podcast được đưa vào hạng mục thi chính thức. Trong tổng số 343 tác phẩm dự thi năm nay, có tới 97 tác phẩm thuộc thể loại podcast, cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của nội dung âm thanh trên nền tảng số. Đáng chú ý, nhiều đơn vị báo chí không có thế mạnh về Phát thanh như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã, Báo Nông nghiệp và Môi trường, báo Tuổi trẻ... cũng có tác phẩm tham gia.

Hội thảo diễn ra hai phiên thảo luận với các chủ đề: Xu thế phát triển của podcast trong khu vực và trên thế giới; kinh nghiệm sản xuất và phát triển podcast. Qua các phiên thảo luận, các diễn giả đã giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về việc tận dụng nội dung phát thanh truyền thống, đến xây dựng các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp, và tiến tới hình thành một chiến lược podcast thống nhất. Đặc biệt, những kinh nghiệm về việc thiết lập hệ thống quản trị, xây dựng đội ngũ chuyên trách, phát triển nền tảng phân phối riêng, cũng như việc chủ động đổi mới và dẫn dắt sự thay đổi,... là những bài học rất có giá trị đối với các cơ quan báo chí, Báo và PTTH trong bối cảnh hiện nay. Qua đó có thể thấy rằng, phát triển podcast không chỉ là câu chuyện về nội dung, mà còn là câu chuyện về chiến lược, tổ chức và cách thức vận hành của cả một cơ quan báo chí trong môi trường số.

Trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm podcast chất lượng cao; đổi mới mô hình tổ chức sản xuất nội dung; tăng cường ứng dụng công nghệ và nền tảng số; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát thanh và podcast.

Hội thảo quốc tế về podcast trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh với định hướng lấy nội dung số, không gian số và công chúng số làm trung tâm. Góp phần định hướng dư luận, huy động sức mạnh toàn xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc thứ XIV đã đề ra.

Minh Đức - baoquangninh.vn

