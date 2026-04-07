Hội thảo định hướng xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm

Sáng 7/4, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo Định hướng xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026).

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Liên minh HTX tỉnh và hơn 100 doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thảo.

Tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước về số lượng HTX với 1.376 HTX; trong đó có 851 HTX nông nghiệp, 645 HTX trong số này được đánh giá hoạt động hiệu quả. Mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị đã có sự chuyển biến rõ nét. Các HTX đã từng bước chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, nâng cao tính tự chủ, mở rộng dịch vụ đầu vào đầu ra, tham gia xúc tiến thương mại và liên kết sản xuất. Nhiều HTX đã tham gia các hội chợ, chương trình kết nối cung - cầu, từng bước tiếp cận thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập, khu vực HTX vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho thành viên.

Tại hội thảo, một số doanh nghiệp, HTX đã tham luận về vấn đề xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Các ý kiến tập trung chỉ rõ những hạn chế của khu vực HTX như: tỉ lệ HTX tham gia chuỗi giá trị còn thấp, quy mô nhỏ, hoạt động chưa theo quy định, thiếu liên kết bền vững với doanh nghiệp. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế...

Giám đốc HTX Công nghiệp - Thương mại Hoàng Bửu tham luận tại hội thảo.

Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và Giống cây trồng Đồng Tâm tham luận tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, các HTX, đơn vị có liên quan được cung cấp những thông tin về hành lang pháp lý, Luật Hợp tác xã 2023 để phát triển theo hướng tổ chức sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; chuyển dịch từ HTX dịch vụ sang HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho thành viên, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Liên minh HTX tỉnh Thanh Hoá ký kết chương trình phối hợp với Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông.

Trong khuôn khổ hội thảo, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa và 8 đơn vị HTX nông nghiệp tiêu biểu đã đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 với Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông về hoạt động kết nối cung cầu, góp phần cung ứng nguồn nguyên liệu sản xuất chất lượng và quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Lê Hòa