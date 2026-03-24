Hội thao “Cán bộ Đoàn chủ chốt toàn tỉnh” năm 2026

Sáng 24/3, tại Nhà thi đấu Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thao “Cán bộ Đoàn chủ chốt toàn tỉnh” năm 2026.

Tham dự Hội thao có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban tổ chức Hội thao; cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thao, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban tổ chức Hội thao khẳng định: Trong những năm qua, các hoạt động thể dục thể thao được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức, quy mô mở rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia như: các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các giải chạy việt dã, giải bơi lội... Qua các hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn.

Hội thao cán bộ Đoàn chủ chốt toàn tỉnh năm 2026 là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh. Đồng thời, cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt toàn tỉnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các vận động viên và các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Tham dự hội thao có gần 100 vận động viên là cán bộ Đoàn đến từ các xã, phường trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc tham gia thi đấu ở 2 bộ môn là Bóng chuyền hơi và pickleball.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực ngay sau lễ khai mạc các vận động viên đã bước vào thi đấu ở 2 bộ môn là Bóng chuyền hơi và pickleball.

Các trận đấu ở 2 bộ môn là Bóng chuyền hơi và pickleball diễn ra hết sức sôi nổi, kịch tính dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Nguyễn Đạt