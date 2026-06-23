Phụ nữ ngành điện - Lan tỏa giá trị bình đẳng trong hành trình đổi mới

Giữa nhịp chuyển mình của ngành Điện trong thời đại số, nơi công nghệ và đổi mới trở thành động lực phát triển, câu chuyện về bình đẳng giới đang được viết tiếp theo một cách rất riêng. Ở đó, phụ nữ không chỉ là lực lượng đồng hành, mà đang từng bước khẳng định vai trò, bản lĩnh và giá trị của mình trong một môi trường ngày càng hiện đại và giàu cơ hội.

Sự quan tâm toàn diện của công ty không chỉ thể hiện qua chính sách, mà còn lan tỏa qua nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ lao động.

Trong hành trình phát triển của ngành Điện hôm nay, khi chuyển đổi số và hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ, bình đẳng giới không chỉ còn là định hướng, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hướng tới sự phát triển bền vững. Bởi thực tế cho thấy, doanh nghiệp khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu một nửa nguồn lực - phái nữ chưa thực sự được tạo điều kiện để phát triển.

Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ không chỉ dừng lại ở một nhiệm vụ mang tính chính sách, mà đã trở thành nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, gắn với xây dựng văn hóa EVN và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quan điểm này được đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhất quán trong quá trình lãnh đạo, điều hành. Theo đó, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không chỉ dừng ở nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn hướng tới một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, nơi mỗi người lao động được tôn trọng và phát triển theo năng lực.

Đồng chí nhấn mạnh, phụ nữ không chỉ là lực lượng đồng hành mà đang ngày càng khẳng định vai trò trong quản trị, chuyển đổi số, chăm sóc khách hàng cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, công tác bình đẳng giới cần được triển khai bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Hiện nay, toàn Công ty có 395 nữ CBCNV với trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao (3 thạc sĩ, 198 đại học, 194 cao đẳng và trung cấp). Không chỉ dừng lại ở những con số, điều đáng ghi nhận là đội ngũ nữ đang ngày càng hiện diện rõ nét hơn trong bộ máy quản lý với: 1 trưởng phòng, 7 phó phòng cấp Công ty; 1 trưởng điện lực và 4 tổ trưởng, tổ phó tại các đơn vị trực thuộc.

Trong môi trường ngành Điện vốn đặc thù, nhiều áp lực và yêu cầu cao, phụ nữ đã và đang khẳng định vai trò bằng chính năng lực và sự bền bỉ của mình. Họ không chỉ hoàn thành tốt công việc ở các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, chuyên môn hay công nghệ thông tin, mà còn chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại số. Việc chú trọng đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực công nghệ cho lao động nữ không chỉ là bước đi về chuyên môn, mà còn mở ra thêm cơ hội để họ tự tin bước vào những không gian phát triển mới.

Chị Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên phòng Kỹ thuật, tiêu biểu cho tinh thần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ trong thời đại chuyển đổi số.

Thực tế đã cho thấy, khi được tạo điều kiện, phụ nữ không chỉ theo kịp mà còn có thể đảm nhận những công việc trước đây vốn được coi là “khó” hoặc “không phù hợp”. Hình ảnh chị Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên phòng Kỹ thuật, là một minh chứng sinh động cho tinh thần không ngừng vươn lên của phụ nữ ngành Điện. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, áp lực công việc ngày càng lớn, chị không lựa chọn đứng yên mà chủ động học hỏi, từng bước làm chủ các công cụ số, thích nghi với yêu cầu mới. Với chị, mỗi thay đổi không phải là trở ngại, mà là cơ hội để hoàn thiện bản thân, để khẳng định rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm chủ những lĩnh vực chuyên môn.

Ở một vị trí đặc thù khác, chị Phạm Thị Minh Liên, Nhân viên trực chính thao tác lưu động, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa cũng đang lặng thầm góp sức bằng sự điềm tĩnh và chính xác trong từng thao tác. Công việc đòi hỏi tính kỷ luật cao, phản ứng nhanh và tuyệt đối an toàn, nhưng chị luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong từng chi tiết, góp phần đảm bảo vận hành ổn định của hệ thống điện. Ở chị toát lên sự bản lĩnh và chuyên nghiệp, minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong những vị trí then chốt.

Chị Phạm Thị Minh Liên lặng thầm nơi những vị trí đặc thù - với sự điềm tĩnh và chính xác, khẳng định vai trò của phụ nữ trong những công việc đòi hỏi kỷ luật và trách nhiệm cao.

Chính những con người như chị Hằng, chị Ngọc, chị Liên cùng với gần 400 nữ CBCNV tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã góp phần làm thay đổi cách nhìn về phụ nữ trong ngành Điện – rằng họ không chỉ “có thể làm”, mà còn có thể làm tốt, làm bền bỉ và làm bằng cả sự tận tâm.

Đằng sau những câu chuyện ấy là một định hướng phát triển rõ ràng của doanh nghiệp. Việc chú trọng đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực cho lao động nữ, từng bước tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý... không chỉ là những mục tiêu mang tính kế hoạch, có lộ trình mà là sự chuyển biến trong tư duy, khi phụ nữ được nhìn nhận như những chủ thể có khả năng đóng góp, điều hành và dẫn dắt sự phát triển của doanh nghiệp.

Song hành với đó là sự quan tâm toàn diện đến đời sống của lao động nữ. Công ty Điện lực Thanh Hóa đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, tổ chức giao lưu, chia sẻ... Những việc làm ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm về chế độ, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi người đều cảm nhận được sự sẻ chia và gắn kết.

Có thể nói, bình đẳng giới không phải là việc ưu tiên mà là tạo ra một môi trường công bằng, nơi mọi cá nhân đều được phát huy hết năng lực của mình. Và khi phụ nữ được trao cơ hội, được tin tưởng và được đồng hành, họ không chỉ đóng góp bằng trí tuệ và sức lao động, mà còn mang đến những giá trị rất riêng: sự bền bỉ, mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế và nhân văn.

Trong hành trình phát triển của ngành Điện, những giá trị ấy đang âm thầm lan tỏa, góp phần xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, tiến bộ và giàu bản sắc. Và hơn hết, đó chính là minh chứng rõ ràng rằng: bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực để thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền