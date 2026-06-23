Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều chính sách ưu tiên, thí sinh cần đặc biệt lưu ý để bảo đảm quyền lợi khi đăng ký xét tuyển.

Ảnh minh họa.

Thứ nhất, ưu tiên theo khu vực thực hiện theo đơn vị hành chính do cấp có thẩm quyền quy định tại Phụ lục I của Quy chế này, gồm: Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,50 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên.

Khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề); nếu thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của trường mà thí sinh theo học sau cùng;

Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề) và một năm kế tiếp.

Khu vực Mô tả khu vực và điều kiện Khu vực 1 (KV1) Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực I, II, III; các xã có thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn; các xã/phường hải đảo/đặc khu; các xã/phường biên giới đất liền. Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3. Khu vực 2 (KV2) Các phường thuộc tỉnh; các xã của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1). Khu vực 3 (KV3) Các phường của thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, ưu tiên theo đối tượng chính sách quy định tại Phụ lục II của Quy chế này gồm: Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 1 đến 3) là 2,00 điểm và cho nhóm đối tượng ưu tiên 2 (gồm các đối tượng 4 đến 6) là 1,00 điểm;

Mức điểm ưu tiên cho những đối tượng chính sách khác được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định;

Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất.

Thứ ba, các mức điểm ưu tiên được quy định trong Điều này tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp xét tuyển) theo thang điểm 30 đối với từng môn (không nhân hệ số); trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên được quy đổi tương đương.

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,50 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và theo thang tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được làm tròn đến hàng phần trăm và xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,50] x Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều này

PHỤ LỤC II ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN (Kèm theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại họcvà ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng )

Mai Nguyễn