160 thanh, thiếu nhi tham gia “Học kỳ trong Quân đội” đợt 2

Sáng 23/6, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đợt 2, năm 2026.

Chương trình được tổ chức từ ngày 23/6 đến ngày 2/7. Trong thời gian tham gia, các học viên sẽ sinh hoạt, học tập và rèn luyện tập trung tại đơn vị quân đội theo nền nếp, kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đây là mô hình giáo dục trải nghiệm được duy trì nhiều năm qua tại Thanh Hóa, nhận được sự quan tâm, đồng hành của đông đảo phụ huynh và xã hội.

160 học viên tham gia chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đợt 2.

Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay được xây dựng với nội dung phong phú, kết hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng sống và phát triển thể chất cho thanh thiếu nhi.

Các em sẽ được huấn luyện thể lực, học điều lệnh đội ngũ, tác phong quân nhân; tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm; đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước, giáo dục giới tính, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và ứng phó với các tình huống phát sinh trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục giá trị sống, giúp các em hiểu hơn về trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua các chuyên đề, hoạt động trải nghiệm thực tế và những giờ sinh hoạt tập thể, học viên sẽ có cơ hội bày tỏ cảm xúc, học cách chia sẻ, biết quan tâm và yêu thương những người xung quanh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử dân tộc, khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong thế hệ trẻ.

Phụ huynh tiễn con tham gia “Học kỳ trong Quân đội”.

Những năm qua, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đã trở thành hoạt động hè ý nghĩa, góp phần tạo môi trường học tập và rèn luyện bổ ích cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều học viên sau khi tham gia chương trình đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; tự giác hơn trong học tập, sinh hoạt, đồng thời xây dựng được những thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày.

Thuỳ Linh