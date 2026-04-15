Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I/2026

Sáng 15/4, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I/2026 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến trên 100 điểm cầu trong toàn quân. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy; Thủ trưởng cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật; đại diện chỉ huy Ban CHPT các Khu vực, Ban CHBĐ Biên phòng, đại diện lãnh đạo, chỉ huy của Đoàn kinh tế Quốc phòng 5; Sư đoàn 341, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, quý I/2026 các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh, mệnh lệnh và hướng dẫn của các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chặt chẽ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nội dung, thời gian cho các đối tượng, kết quả khá. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được lãnh đạo chỉ huy đơn vị quan tâm. Tuy nhiên, còn nhiều khuyết điểm hạn chế, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và khắc phục trong quý II/2026, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị trong thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu toàn quân tiếp tục đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, chú trọng nội dung khó, nội dung mới, nội dung đơn vị còn yếu.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện diễn tập cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ đúng nội dung, thời gian, trọng tâm là bắn đạn thật, các bài bắn kỹ thuật của Bộ binh, Binh chủng ngành, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện theo tình huống nâng cao.

Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy cơ quan các cấp, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ, chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra; nắm bắt giải quyết các mâu thuẫn, tư tưởng phát sinh, ngăn ngừa có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật.

Tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, văn hóa giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho mọi quân nhân.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)