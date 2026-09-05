Hội nghị không gian của ông Macron chao đảo trước sức ép từ Nhà Trắng

Hội nghị Thượng đỉnh Không gian quốc tế do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng đang đối mặt với những xáo trộn ngay trước ngày khai mạc, sau khi 4 công ty vũ trụ Mỹ, trong đó có SpaceX và Blue Origin rút khỏi sự kiện được tổ chức tại Paris, trong bối cảnh có thông tin Nhà Trắng gây sức ép.

120 quốc gia được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian quốc tế được tổ chức tại Paris vào ngày 9 và 10 tháng 9, do Pháp và Đức đồng chủ trì. Ảnh: Mesinfos.

Nhà Trắng được cho là đang gây sức ép lớn lên các doanh nghiệp vũ trụ Mỹ nhằm tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh không gian Paris, sự kiện do Pháp và Đức đồng chủ trì diễn ra vào ngày 9 và 10/9 tới tại Grand Palais.

Dẫn các nguồn tin từ ngành công nghiệp vũ trụ và giới chính trị, tờ Politico cho biết quan chức Nhà Trắng đã trực tiếp cảnh báo các doanh nghiệp rằng việc tham dự hội nghị có thể bị coi là “sự ủng hộ ngầm” đối với một số chính sách không gian của châu Âu mà Washington phản đối.

Mỹ cũng cáo buộc Pháp thiếu phối hợp, có “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” và thiết kế chương trình hội thảo không bao hàm quan điểm của Washington.

Sau các động thái từ chính quyền Mỹ, Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Không gian Pháp ngày 3/9 xác nhận 4 công ty Mỹ gồm SpaceX, Blue Origin, Stoke Space và Starcloud đã chính thức hủy bỏ kế hoạch tham dự.

Phản ứng trước quyết định này, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Không gian Pháp Philippe Baptiste nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng, cửa vẫn luôn rộng mở đón tiếp các đại diện, doanh nghiệp và nhà khoa học Mỹ. Trong khi đó, đại diện Bộ này bày tỏ tiếc nuối khi các áp lực chính trị và sự thay đổi chiến lược từ phía Mỹ đang khiến công tác hợp tác quốc tế trở nên “phức tạp một cách không cần thiết”.

Logo của SpaceX tại một trong những cơ sở của công ty vào ngày 4 tháng 8 năm 2026 ở Hawthorne, California. Ảnh: Getty Images.

Hội nghị thượng đỉnh không gian Paris dự kiến quy tụ đại diện từ khoảng 120 quốc gia, bao gồm các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo doanh nghiệp, nhằm thảo luận về các thách thức toàn cầu trong việc khai thác và sử dụng không gian. Động thái tẩy chay của các doanh nghiệp Mỹ diễn ra trong bối cảnh châu Âu và Mỹ đang có những bất đồng về cách quản lý lĩnh vực không gian, trong khi các công ty tư nhân Mỹ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái không gian toàn cầu.

Việc SpaceX và Blue Origin rút lui vì thế có thể làm gia tăng những câu hỏi về mức độ hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong lĩnh vực này và cho thấy rạn nứt ngày càng lớn trong hợp tác không gian giữa Washington và các đồng minh Châu Âu.

Nhật Lệ

Nguồn: Les Echos, AFP, Politico.