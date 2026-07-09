Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em tỉnh Hủa Phăn

Chiều 9/7, tại tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Lương Thị Hạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà và hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội LHPN hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2024-2026.

Đoàn công tác động viên các cháu nhỏ đang được thăm, khám sức khoẻ.

Trong chương trình, đoàn công tác phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 trẻ em; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng và trao 20 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hủa Phăn.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hội viên phụ nữ tỉnh Hủa Phăn.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí xây dựng mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh mong muốn, hoạt động khám, sàng lọc sức khỏe giúp trẻ em được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời; các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở và sinh kế tiếp tục nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào của hội và địa phương, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho hội viên, phụ nữ khó khăn tỉnh Hủa Phăn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn Nheng Phết Bun Mi Xay cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đối với hội viên, phụ nữ và trẻ em tỉnh Hủa Phăn; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các hộ được hỗ trợ sử dụng hiệu quả nguồn lực, cải thiện đời sống và lan tỏa tinh thần vượt khó trong hội viên, phụ nữ.

Lê Hà - Minh Yên (CTV)