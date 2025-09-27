Hội LHPN phường Sầm Sơn: Góp sức xây dựng đô thị du lịch hàng đầu cả nước năm 2030

Sáng 27/9, LHPN phường Sầm Sơn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2025, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN phường Sầm Sơn phát triển mạnh mẽ, đổi mới cả về hình thức và nội dung, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Hội đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh và phường đề ra. Các phong trào thi đua như “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng hình ảnh “Phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách” được triển khai sáng tạo và hiệu quả.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo và các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch - giải trí hàng đầu cả nước vào năm 2030. Nhiệm vụ trọng tâm gồm hỗ trợ phát triển kinh tế cho 100% hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ; giúp 5–10 hộ thoát nghèo bền vững mỗi năm; trên 80% hội viên đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”; đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình xây dựng ảnh quan xanh - sạch - đẹp; 100% cán bộ Hội ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội LHPN phường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, góp phần xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch hiện đại. Hội cũng cần phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với phụ nữ và Nhân dân.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành cần tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế việc làm, chương trình công tác toàn khóa, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên để hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN phường Sầm Sơn.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về nhân sự và đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đồng chí Hoàng Thị Thuỳ Dương được chỉ định làm chủ tịch Hội LHPN phường Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà