Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hội LHPN phường Đông Quang: Góp sức xây dựng phường đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10, Hội LHPN phường Đông Quang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3/10, Hội LHPN phường Đông Quang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHPN phường Đông Quang có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua của địa phương tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Lãnh đạo phường Đông Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, phong trào “Giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” mang lại hiệu quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ đã có 562 lượt hộ nghèo, cận nghèo phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hội giúp bằng nhiều hình thức. Hiện nay, hội đang quản lý vốn trên 332 tỷ đồng, giúp cho 3.896 phụ nữ vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới góp phần xây dựng phường Đông Quang đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Các đồng chí lãnh đạophường Đông Quang tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN phường.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về nhân sự và đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Mai Thị Ngọc Linh được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Quang, nhiệm kỳ 2025-2030.

