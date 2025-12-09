Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão

Trong 2 ngày 8-9/12, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc đã trao quà hỗ trợ người dân Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của mưa bão năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc trao quà cho người dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Hội đã trao tặng hơn 200 suất quà cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn các xã Nông Cống, Kim Tân, Hoằng Phú, Yên Nhân, Trường Văn, Hoằng Giang với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Dịp này, Hội còn trao tặng người dân vùng lũ miền Trung số tiền gần 900 triệu đồng, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Giọng ở xã Kim Tân cho biết: “Tôi là người neo đơn, sống một mình, không con cái, thuộc diện hộ cận nghèo. Trận bão số 10 vừa qua, toàn bộ lúa, hoa màu của gia đình bị mất hết. Nhận được quà của bà con người Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc, tôi rất cảm động và vui mừng”.

Còn ông Lê Thanh Xuân ở xã Nông Cống xúc động chia sẻ: “Bão số 10 gây ngập lụt trên địa bàn xã Nông Cống trong nhiều ngày. Nhà tôi bị sập tường bao, hư hỏng đồ gia dụng; gà, lợn, dê cũng bị chết. Ước tính thiệt hại gần 100 triệu đồng. Nhận được món quà của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc, gia đình tôi rất biết ơn. Tôi sẽ dành số tiền này cùng con cháu đầu tư tái sản xuất, khắc phục khó khăn”.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc tặng quà cho Nhân dân vùng lũ xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, có trên 2.000 người Thanh Hóa đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Những năm qua, kiều bào Thanh Hóa tại đây luôn duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng hội nhập, phát triển trên quê hương thứ hai.

Được thành lập năm 2004, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc là mái nhà chung ấm áp của bà con xa Tổ quốc. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hơn 20 năm qua, Hội có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương, đặc biệt là hoạt động quyên góp, ủng hộ mỗi khi đồng bào trong nước gặp thiên tai, lũ lụt...

Ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại cộng hòa Séc.

Ông Nguyễn Văn Dục, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc cho biết: “Không riêng gì lần này mà nhiều năm trước đây, mỗi khi Hội phát động ủng hộ đồng bào gặp thiên tai trong nước, bà con đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc đều rất nhiệt tình hưởng ứng. Dù số tiền không quá lớn, nhưng đó là tình cảm, tấm lòng mà chúng tôi gửi về quê nhà với mong muốn sẻ chia khó khăn, động viên bà con gặp hoạn nạn sớm ổn định cuộc sống”.

An Thư