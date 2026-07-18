Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tặng trống đồng và súng thần công cho tỉnh Quảng Trị

Sáng 18/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận phiên bản trống đồng, súng thần công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị cùng các đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa bàn giao một chiếc trống đồng đúc mới theo mẫu trống đồng Ngọc Lũ; thân trống khắc họa tinh xảo các mốc lịch sử trọng đại của dân tộc như: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Quảng Trị. Cùng với đó là hai khẩu súng thần công mô phỏng theo mẫu thần công triều Nguyễn, mỗi khẩu súng dài 1,5 mét, nặng khoảng 160 kg.

Trước đó, vào năm 2020, Hội cũng đã trao tặng tỉnh Quảng Trị một chiếc trống đồng, hiện đang được đặt trang trọng tại di tích Thành Cổ Quảng Trị.

Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa trao các hiện vật cho tỉnh Quảng Trị.

Việc trao tặng các hiện vật thể hiện tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân Thanh Hóa hướng về Quảng Trị anh hùng; góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật trưng bày, giáo dục truyền thống tại địa phương, thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 54 năm cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa; đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tiếp nhận, bảo quản và phát huy hiệu quả giá trị các hiện vật trong công tác trưng bày, nghiên cứu và giáo dục truyền thống.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể và cá nhân tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa và 5 cá nhân có đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Minh Quyên