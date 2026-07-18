Điểm hẹn văn hóa, gắn kết cộng đồng ở Quảng Chính

Đình làng từ xưa luôn là biểu tượng của tính cộng đồng, là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Để phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp này, xã Quảng Chính đã có cách làm sáng tạo khi kết hợp không gian đình làng với nhà văn hóa thôn, tạo nên một điểm sinh hoạt cộng đồng gắn kết người dân.

Đình làng Chính Đa trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của Nhân dân.

Xã Quảng Chính, sau sáp nhập thôn, thôn Chính Đa và thôn Thanh Xuân hợp thành thôn Xuân Đa; thôn Phú Lương và thôn Đại Đồng hợp thành thôn Đại Phú. Đây là hai thôn đều có đình làng to đẹp, là không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm hẹn của người dân.

Theo chân cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quảng Chính, chúng tôi có dịp về thăm đình làng Chính Đa và đình làng Phú Lương đúng dịp chi bộ thôn đang tổ chức họp chi bộ ngay tại đình làng. Trong không khí sôi nổi, các đảng viên tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng thôn ngày càng khởi sắc. Từ khi đình làng được đầu tư xây dựng khang trang, Nhân dân được tham gia nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm ngày thêm gắn bó.

Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, cũng như bao làng quê khác, làng Chính Đa xưa kia cũng có chùa, có nghè và đình làng. Thành hoàng làng được thờ phụng là Thiên Mộc Lộc Đại vương thượng đẳng thần. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nghè, đình làng đã bị hư hỏng hoàn toàn. Đến năm 2020, dân làng tổ chức xây dựng lại đình làng. Sau gần 2 năm xây dựng, đình làng hoàn thành là sự kiện quan trọng, là kết quả công sức và trí tuệ của những người dân làng Chính Đa.

Cũng giống như thôn Xuân Đa, người dân thôn Đại Phú cũng rất đỗi tự hào bởi đình làng Phú Lương đã được phục dựng theo lối kiến trúc đình làng Việt cổ, gồm các hạng mục: Tiền đình, hậu cung, sân đình, cổng tam quan... với tổng kinh phí xây dựng hơn 3 tỷ đồng.

Mô hình kết hợp xây dựng đình làng với nhà văn hóa ở thôn Đại Phú cũng là cách làm sáng tạo, huy động được sức mạnh của cộng đồng, sự đồng thuận của Nhân dân trong việc xây dựng các công trình văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Bảy, thôn Đại Phú tự hào chia sẻ: “Từ khi đình làng được đầu tư xây dựng khang trang và kết hợp làm nhà văn hóa thôn, nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân. Các cuộc họp của chi bộ, thôn, các đoàn thể, các hoạt động văn hóa cộng đồng đều diễn ra tại đình. Trong không gian ấm cúng và trang nghiêm này, ý thức của người dân được nâng cao, mọi người tích cực chấp hành nội quy, đóng góp ý kiến để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới".

Trong thời đại mà bê tông, cốt thép đang dần thay thế mái ngói, cột kèo gỗ, thì đình làng vẫn âm thầm kết nối cộng đồng, cần mẫn gìn giữ giá trị cốt lõi. Không chỉ là nơi thờ tự, đình làng còn là mạch ngầm nuôi dưỡng đạo lý, kết nối con người với nhau, kết nối hiện tại với quá khứ. Ở đó, trẻ con được dạy lễ nghĩa, người lớn bàn bạc việc làng, việc nước, các cụ già tập dưỡng sinh, người dân chơi bóng chuyền hơi mỗi sớm, chiều...

Anh Phạm Văn Cường, Bí thư chi bộ thôn Đại Phú, xã Quảng Chính chia sẻ: “Trong nhịp sống hiện đại, thôn chúng tôi vẫn nỗ lực gìn giữ những giá trị truyền thống. Đình làng vẫn là gốc rễ tinh thần, là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa. Người dân Quảng Chính tự hào vì đình vẫn tồn tại như một phần đời sống thường nhật, chứ không chỉ là di tích để tham quan. Mô hình kết hợp đình làng với nhà văn hóa thôn đã huy động được sức mạnh của cộng đồng, sự đồng thuận của Nhân dân. Khi có họp hành hay bất cứ sự kiện nào, bà con ra đình tham dự rất đông đủ”.

Thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xã Quảng Chính sau sáp nhập hiện có 10 thôn, trong đó có 2 thôn thực hiện mô hình kết hợp đình làng với nhà văn hóa, qua đó tạo sự gắn kết cộng đồng. Đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt hơn 90% và tỷ lệ gia đình thể thao hơn 45%.

Từ nguồn lực xã hội hóa, nhiều đình làng tại xã Quảng Chính đã được trùng tu, nâng cấp: thay mái ngói, gia cố nền móng, bổ sung hệ thống thiết chế văn hóa, xây dựng tủ sách tự chọn... Đáng quý, đình làng không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của Nhân dân mà còn là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ con cháu đối với quê hương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu