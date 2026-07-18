Thêm nhiều trải nghiệm từ du lịch xanh

Khi sự quan tâm của du khách đến môi trường tự nhiên ngày càng tăng thì việc phát triển những sản phẩm du lịch xanh có chất lượng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức hút của điểm đến. Các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã, đang nỗ lực xây dựng nhiều tour, tuyến du lịch xanh với đa dạng các hoạt động trải nghiệm nhằm làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách.

Du khách du thuyền trên sông Mực tại Vườn Quốc gia Bến En.

Với không gian xanh yên bình, cùng cảnh sắc thiên nhiên trong lành, mát mẻ, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông) đang khẳng định thương hiệu là “điểm đến xanh”, hấp dẫn du khách. Đến đây, du khách sẽ được tham quan nhiều hoạt động như đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên, ruộng bậc thang, leo núi, đi xe đạp, chèo thuyền, tắm thác hoặc tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Thái, Mường. Đêm về, du khách còn được giao lưu văn nghệ cùng người dân và ở trong những ngôi nhà sàn của đồng bào.

Ông Hà Văn Bổng, thôn Đôn, một trong những chủ homestay theo hướng du lịch xanh, cho hay: “Phát triển du lịch xanh đã trở thành xu hướng được đông đảo khách du lịch lựa chọn. Homestay của gia đình tôi cũng được thiết kế theo lối kiến trúc nhà sàn, gồm 1 nhà cộng đồng, 2 phòng riêng với sức chứa được khoảng 40 khách lưu trú. Nhằm mang đến nhiều trải nghiệm xanh cho du khách, trong quá trình phát triển du lịch, chúng tôi đã khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan sinh thái, các giá trị văn hóa của đồng bào Thái, và làng nghề truyền thống để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch cộng đồng”.

Dịp hè này, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn cũng tích cực xây dựng, phát triển thêm nhiều “không gian xanh”, “trải nghiệm xanh”, hấp dẫn du khách. Nổi bật là dịch vụ tham quan Lam Kinh bằng xe điện để khám phá phong cảnh thiên nhiên xanh mát và tìm hiểu về nhiều loài thực vật phong phú. Trong không gian xanh, du khách còn được tham quan các công trình kiến trúc như: Ngọ môn, sân rồng, chính điện Lam Kinh, lăng mộ vua Lê Thái Tổ...

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Nhằm phát triển đa dạng sản phẩm du lịch xanh và tạo sức hấp dẫn du khách, chúng tôi luôn chú trọng đến công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh, tích cực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quảng bá nhằm đưa di sản đến gần hơn với du khách và tích cực khai thác giá trị các loại hình văn hóa phi vật thể của vùng đất Lam Sơn như lễ hội, trò chơi, trò diễn... phục vụ du lịch. Nhờ phát triển du lịch xanh nên Lam Kinh luôn là cái tên “hot” trên bản đồ du lịch Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Lam Kinh đã đón được 398 nghìn lượt khách đến tham quan”.

Hiện nay, du lịch xanh không chỉ là xu hướng, mà còn là điều kiện tất yếu để phát triển du lịch bền vững. Trên địa bàn tỉnh đã, đang hình thành nhiều điểm đến xanh hấp dẫn du khách như, các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, Làng du lịch Yên Trung, Vườn Quốc gia Bến En, Vườn Quốc gia Xuân Liên... Phát triển du lịch xanh là hướng đi đúng đắn, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, xây dựng thương hiệu du lịch hài hòa với thiên nhiên, có trách nhiệm với cộng đồng.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt