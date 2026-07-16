Thời gian nhận tác phẩm dự thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV đến hết ngày 15/8

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/8/2026.

Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước; những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nội dung các tác phẩm dự thi giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người tại khu vực biên giới trên đất liền; phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của nhân dân ở khu vực biên giới, đặc biệt tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ...

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm ảnh cấp quốc gia nào do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan.

Không gian sáng tác gồm 22 tỉnh có đường biên giới trên đất liền tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Cơ cấu giải thưởng được xây dựng với nhiều hạng mục phong phú, bảo đảm tính khuyến khích, động viên các tác giả tham gia.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 15/8/2026.

Tác giả gửi ảnh dự thi trực tiếp trên website chính thức của cuộc thi, tại địa chỉ: https://tuhaomotdaibiencuong2026.com

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây.

LP