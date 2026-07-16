Phát huy truyền thống văn hóa để hiện thực hóa khát vọng đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu cả nước

Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn đã khẳng định: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền đô thị chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, vì dân, phụng sự Nhân dân. Tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, lấy du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn, gắn với phát triển đô thị biển hiện đại, văn minh, thông minh và bền vững; quyết tâm hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030, xây dựng phường Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu cả nước.

Sầm Sơn phát triển hiện đại, là điểm du lịch biển hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Hoàng Đông

Sầm Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, nhiều địa danh như: núi Trường Lệ, hòn Cổ Giải, hòn Trống mái, đền Độc Cước, đền Cô Tiên... thấm đẫm những truyền thuyết lung linh huyền thoại, thể hiện khát vọng ngàn đời về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhận thấy Sầm Sơn là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương, ngay từ năm 1907, người Pháp đã bắt đầu khai thác giá trị du lịch của Sầm Sơn, xây dựng nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng phục vụ người Pháp và vua quan triều Nguyễn.

Trải qua quá trình lịch sử gần 120 năm, bằng tinh thần lao động cần cù và sáng tạo, các thế hệ người dân Sầm Sơn đã bám trụ nơi “đầu sóng ngọn gió”, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, vùng biển Sầm Sơn còn vang dội mãi chiến công của nữ anh hùng Nguyễn Thị Lợi trong trận đánh đắm chiến hạm A-mi-ô-đanh-vin vào ngày 27/9/1950, tiêu diệt 200 sĩ quan và binh lính Pháp.

Với vai trò hậu phương lớn, vùng đất thẫm đẫm giá trị nhân văn, có truyền thống văn hóa, tình đất, tình người tốt đẹp, Sầm Sơn - Thanh Hóa có vinh dự lớn khi được chọn làm nơi đón tiếp và là một trong những địa phương của tỉnh trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che hàng vạn thương binh, bệnh binh, học sinh và gia đình cách mạng Miền Nam tập kết ra Bắc trong những năm 1954 - 1955.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây ghi dấu nhiều chiến công hiển hách của Hải quân nhân dân Việt Nam trong những trận đối đầu lịch sử khi đế quốc Mỹ leo thang, mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Bác Hồ kéo lưới cùng bà con ngư dân xóm Vinh Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là khu phố Vinh Sơn, phường Nam Sầm Sơn). Ảnh tư liệu

Đặc biệt, trong 4 lần về thăm Thanh Hóa, tháng 7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã về Sầm Sơn. Nói chuyện với cán bộ và Nhân dân Sầm Sơn, Bác căn dặn: “Sầm Sơn phải tận dụng lợi thế của mình để phát triển du lịch mà thu lấy tiền”.

Trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, Sầm Sơn luôn được xác định là đô thị du lịch quan trọng cần ưu tiên tập trung đầu tư phát triển. Khát vọng xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia từ lâu đã trở thành nỗi niềm đau đáu của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sầm Sơn.

Năm 1989, tỉnh đã đề ra chủ trương phát triển du lịch theo tiêu chí “Sầm Sơn - sức khoẻ - kinh tế - bạn bè”, tạo bước ngoặt lớn, đánh thức tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Sầm Sơn.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sầm Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nhiều dự án lớn hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhất là Quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao FLC hiện đại, sang trọng, văn minh; quảng trường biển và trục cảnh quan Lễ hội vừa hoàng tráng, hiện đại vừa mang đậm dấu ấn của văn hóa xứ Thanh; việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 47, đại lộ Nam sông Mã; đồng thời quy hoạch, sắp xếp lại bến neo đậu thuyền, bè, mủng khai thác hải sản của ngư dân, đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị du lịch, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, cải thiện hình ảnh khu du lịch, hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành một trong những khu du lịch biển đẹp nhất trong cả nước.

Ảnh: Hoàng Đông

Với lợi thế và tiềm năng đó, Sầm Sơn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huy động khá tốt các nguồn lực, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Hiện, phường có hạ tầng du lịch, dịch vụ khá đồng bộ với gần 1.000 cơ sở lưu trú, 23.047 phòng, cùng hàng trăm nhà hàng và nhiều điểm vui chơi, mua sắm, giải trí phục vụ du lịch bốn mùa. Cả giai đoạn, phường ước đón được là 34,8 triệu lượt khách du lịch.

Hằng năm, phường chủ động tổ chức và tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố như: Lễ hội Du lịch biển, hội chợ ẩm thực, các giải thể thao cấp tỉnh và quốc gia... Trong đó, nổi bật là Lễ hội Carnival đường phố Sầm Sơn năm 2022, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương, mang tầm quốc tế, quy tụ gần 100 nghệ sĩ, vũ công đến từ các quốc gia như Brazil, Cuba, Colombia, Argentina, Moldova, Ukraine, Uzbekistan, Georgia... với các màn trình diễn đường phố đặc sắc, rực rỡ sắc màu, thu hút hàng vạn người dân và du khách.

Lễ hội Tropical Carnival phục vụ du khách tại Sun World Sầm Sơn hè 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của Sầm Sơn còn nhiều bất cập, khó khăn, hạn chế; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách, hoạt động còn mang tính mùa vụ. Việc nghiên cứu, tìm giải pháp để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Sầm Sơn chuyển biến chưa mạnh, nhất là những thời cơ, vận hội mới mà tỉnh tạo ra cho phường Sầm Sơn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém nêu trên là do tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một bộ phận cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị chưa đổi mới theo kịp với sự phát triển nhanh chóng, có mặt đột phá của Sầm Sơn, nhất là sự đồng thuận trong phát triển du lịch dịch vụ.

Để xứng danh là vùng đất “Sơn kỳ, thủy tú”, có “biển xanh, mây trắng, nắng vàng”, phấn đấu đến năm 2030, Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước với mục tiêu đón được 48 triệu lượt khách; Đảng bộ phường Sầm Sơn xác định rõ mục tiêu, con đường, giải pháp để hiện thực hóa khát vọng đó là tăng cường sức chiến đấu của Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, đồng lòng trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời thực hiện tốt một số giải pháp căn cơ, quyết liệt.

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, kế thừa và phát huy xây dựng tốt quy hoạch đô thị du lịch. Đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tạo đột phá trong việc thực hiện công tác quy hoạch, đảm bảo khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đô thị loại II, có tiêu chí phải đảm bảo yêu cầu của đô thị loại I, nhất là về đất đai, các công trình kiến trúc xây dựng, quy hoạch không gian và các tiêu chí để Sầm Sơn phát triển thành đô thị du lịch 4 mùa trong năm; đồng thời kết nối hài hòa với tổng thể phát triển chung của tỉnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước.

Thứ hai, tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng hỗ trợ, cung cấp phục vụ trực tiếp cho hoạt động du lịch; phát triển các ngành hậu cần phục vụ kinh tế biển; tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp có sản phẩm chất lượng tốt phục vụ du lịch và đảm bảo môi trường.

Du khách về với biển Sầm Sơn. Ảnh: Hoàng Đông

Thứ ba, phát huy tối đa thế mạnh dựa vào biển, bám biển và làm giàu từ biển, để phát triển đô thị du lịch biển Sầm Sơn xứng tầm; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo bản sắc riêng, tính chuyên nghiệp và phong cách ứng xử văn hóa, văn minh trong du lịch, không chạy theo cái lợi trước mắt mà đánh mất lâu dài, để mỗi du khách khi chia tay Sầm Sơn đều muốn sớm quay trở lại. Bên cạnh đó, để du lịch phát triển bền vững, cần phải hài hoà giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn thiên nhiên; không đánh đổi tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch bằng mọi giá.

Thứ tư, huy động nguồn lực từ những doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh, nhất là nguồn lực tại chỗ của Nhân dân và từ lợi thế của vị trí địa lý, từ khai thác quỹ đất để có nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, khắc phục tình trạng du lịch thời vụ, một mùa. Đồng thời, chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, để từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị thông minh.

Thứ năm, điều cốt lõi nhất là phải giữ cho được và nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; “phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” như Bác Hồ đã căn dặn. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải thực sự dân chủ, biết lắng nghe, có cách ứng xử tinh tế, hợp lý và nhân văn để giữ cho được sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo, trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất, sẽ nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; chung sức đồng lòng cùng nhau giải quyết được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, làm được những việc lớn, việc khó trong quá trình xây dựng và phát triển Sầm Sơn, để hiện thực hóa khát vọng về một đô thị tươi đẹp và phồn vinh; nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bùi Quốc Đạt

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn