Hội đàm giữa Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn

Chiều 12/9, tại phường Hạc Thành, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn. Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Nếc Vị Khạ Chăn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, đồng chủ trì hội đàm.

Toàn cảnh hội đàm.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng và biên bản hội đàm đã ký kết, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới đất liền Việt Nam - Lào và các văn bản liên quan mà Chính phủ hai nước đã ký kết.

Hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, không để bị động bất ngờ; tuần tra, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

Trong thời gian qua, các Đồn Biên phòng của BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các Đại đội bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tuần tra song phương được 79 lần với 1.896 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc giới.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn đạt kết quả cao.

Nhân dịp Tết và các ngày lễ trong năm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã sang thăm và tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền của Bạn trị giá 571 triệu đồng; hỗ trợ vật chất cho Đại đội 214, 215 và 216 để giúp Bạn xây dựng, củng cố lại doanh trại phục vụ sinh hoạt, công tác. Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn đã tặng quà BĐBP Thanh Hóa nhân dịp các ngày lễ tết trị giá 83 triệu đồng. 4 Đại đội Biên phòng tỉnh Hủa Phăn và 7 Đồn Biên phòng của tỉnh Thanh Hóa; 17 cặp bản 2 bên biên giới đã duy trì tốt hoạt động kết nghĩa...

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Nếc Vị Khạ Chăn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn ký kết, trao biên bản ghi nhớ hội đàm.

Trên tinh thần thẳng thắn, chân tình, tin tưởng, đoàn kết đặc biệt, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho Nhân dân hai bên biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến tội phạm an ninh quốc gia, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn và PCCCR qua biên giới; tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa bản - bản, cụm dân cư 2 bên biên giới... Qua đó, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hải Chuyền (CTV)