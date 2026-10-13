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Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu sắp diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn

Tùng Lâm
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(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 15 đến 21/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu sắp diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn

Từ ngày 15 đến 21/10, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sẽ diễn ra Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu sắp diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn

Hội chợ sẽ trưng bày, giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. (Ảnh minh họa)

Hội chợ được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa năm 2026, do Sở Công thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức.

Hội chợ có quy mô 350 gian hàng, là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô cấp vùng, khai mạc vào 20 giờ ngày 15/10.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu sắp diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn

Hội chợ dự kiến có 350 gian hàng tiêu chuẩn và 1 khu gian hàng chung của tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh minh họa)

Với 350 gian hàng tiêu chuẩn và 1 khu gian hàng chung của tỉnh Thanh Hóa, hội chợ sẽ trưng bày, giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nguyên liệu, ngành nghề truyền thống và hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đặc sắc từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu sắp diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn

(Ảnh minh họa)

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và giao thương, hội chợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, là cơ hội để người dân tham quan, mua sắm các sản phẩm chất lượng; tạo cầu nối cho các doanh nghiệp giao thương, quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường.

Tùng Lâm

Từ khóa:

#Quảng trường Lam Sơn #Sản phẩm OCOP #phường Hạc Thành #Triển lãm #Doanh nghiệp #tiêu biểu #Cơ sở sản xuất #Quảng bá #thị trường tiêu thụ #sản phẩm công nghiệp nông thôn

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