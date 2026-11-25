Kiểm soát sản phẩm OCOP từ gốc

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và những thay đổi trong bộ tiêu chí OCOP giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nâng cao chất lượng đánh giá, phân hạng, bảo đảm các sản phẩm được công nhận thực sự có giá trị và khả năng phát triển bền vững. Do vậy, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm OCOP từ “gốc” đang được các ngành chức năng, địa phương tăng cường thực hiện từ năm 2026 này.

Tổ tư vấn giúp việc kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất sản phẩm trà lá nam 12 vị, xã Cẩm Thủy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực tế

Thay vì kiểm tra, giám sát trên hồ sơ, giấy tờ, từ đầu năm 2026, Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh (gọi tắt là Tổ tư vấn giúp việc) đã tập trung kiểm tra thực tế từng cơ sở trước khi tham gia chấm điểm. Thành phần tham gia gồm cán bộ, lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan: công thương, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa - thể thao và du lịch.

Năm 2026, xã Cẩm Thủy đăng ký xây dựng 2 sản phẩm OCOP gồm: Trà lá nam 12 vị và cam canh. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tổ tư vấn giúp việc đã tổ chức đi kiểm tra thực tế. Đoàn đã đến tận cơ sở kiểm tra nhà xưởng, quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, vùng nguyên liệu... Đồng thời, thẩm tra các giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng... Qua đây, tổ giúp việc có thể đối chiếu mẫu sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm và các điều kiện theo bộ tiêu chí OCOP.

Tại xã Hoằng Sơn, Tổ tư vấn giúp việc đã giám sát quy trình sản xuất nem chua của cơ sở Tuệ Linh. Qua kiểm tra thực tế, tổ đã góp ý những nội dung còn thiếu, chưa đạt để cơ sở tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, tư vấn cho chủ thể hoàn thành hồ sơ, đổi mới bao bì, nhãn mác... theo quy định. Chị Lê Thu Trang, cơ sở sản xuất nem chua Tuệ Linh, xã Hoằng Sơn cho biết: “Cơ sở chúng tôi rất ủng hộ việc đoàn đến thẩm định trước khi sản phẩm tham gia chấm OCOP. Bởi vì có thực tế chứng minh, chúng tôi cũng tự tin hơn. Đồng thời, có thiếu sót gì cũng được các ngành hướng dẫn thực hiện kịp thời".

Đánh giá đúng chất lượng, đảm bảo tiêu chí

Việc triển khai bộ tiêu chí OCOP giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, thương hiệu và sở hữu trí tuệ. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để các chủ thể OCOP đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới xây dựng những sản phẩm thực sự có giá trị trên thị trường.

Để bảo đảm việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thực chất và đúng quy định, với vai trò, nhiệm vụ được giao, năm 2026, tổ tư vấn giúp việc đã tổ chức giám sát thực tế ở tất cả cơ sở đăng ký. Trên cơ sở đó, tổ sẽ đánh giá mức độ, khả năng đạt chuẩn của từng sản phẩm; đồng thời, phân tích những ưu điểm, hạn chế của sản phẩm để báo cáo hội đồng xem xét, chấm điểm tại các phiên họp. Đối với những sản phẩm còn “yếu, thiếu” so với bộ tiêu chí, tổ sẽ tư vấn để các chủ thể hoàn thiện. Ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng phòng Chế biến và Phát triển thị trường - Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa, cho biết: “Việc kiểm soát các chủ thể trước khi chấm điểm là yếu tố quyết định đồng ý hay không đồng ý trình lên Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa xét, chấm điểm. Cái này theo quy định của pháp luật, bắt buộc các chủ thể phải đảm bảo các tiêu chí trước khi đưa ra thị trường. Vì thế, chúng tôi kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc và thể hiện rõ trên hồ sơ".

Theo đánh giá của ông Lê Trọng Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Sơn: “Năm nay tổ giúp việc xuống tận cơ sở kiểm tra thực tế đã hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện các tiêu chí nhanh chóng hơn. Từ việc kiểm tra giám sát thực tế cũng đã thúc đẩy các chủ thể tham gia OCOP “chỉn chu” hơn trong quy trình sản xuất. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm hơn trong việc tham gia giám sát các cơ sở”.

Kiểm soát chặt chẽ ngay từ ban đầu trước khi tham gia chấm điểm là giải pháp quan trọng và đúng hướng nhằm xây dựng được những sản phẩm OCOP chất lượng, chuẩn theo bộ tiêu chí. Qua đó, nâng nhận thức, trách nhiệm của mỗi chủ thể khi tham gia chương trình, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sản phẩm sau đạt chuẩn, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Bài và ảnh: Hương Hạnh