Gói thầu hơn 10.200 tỷ đồng cho đường sắt Bắc - Nam

Gói thầu hơn 10.200 tỷ đồng khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã chọn được nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng trong tháng 11.

Ảnh: Vẽ Al

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vừa có bước tiến quan trọng khi gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đã lựa chọn được nhà thầu, với giá trúng thầu hơn 10.200 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án.

Liên danh 8 nhà thầu Việt Nam, Pháp và Hàn Quốc đã trúng thầu, dự kiến ký hợp đồng ngay trong tháng 11.

Sau 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, đơn vị tư vấn phải hoàn thành báo cáo giữa kỳ, xác định rõ hướng tuyến, vị trí nhà ga, cầu và hầm.

Đáng chú ý, một số hạng mục đủ điều kiện có thể khởi công sau 15 đến 18 tháng. Trong đó, hai nhà ga lớn Ngọc Hồi tại Hà Nội và Thủ Thiêm tại TP Hồ Chí Minh có thể được ưu tiên triển khai từ cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Công tác giải phóng mặt bằng cũng sẽ được xúc tiến song song để đẩy nhanh tiến độ.

Nguồn: https://vtv.vn/goi-thau-hon-10200-ty-dong-cho-duong-sat-bac-nam-100261124070438643.htm