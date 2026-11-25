Khẩn trương khắc phục thiệt hại, giữ nhịp sản xuất vụ đông

Đợt mưa lớn kéo dài đầu tháng 11/2026 khiến hàng trăm ha cây trồng vụ đông trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, gãy đổ, ảnh hưởng đến công sức và thu nhập của người nông dân. Sau mưa, trên khắp các xứ đồng, bà con lại tất bật thu dọn cây trồng bị hư hại, khơi thông dòng chảy, cải tạo đất, tranh thủ thời vụ xuống giống những loại rau màu ngắn ngày phục vụ thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Người dân xã Thiệu Hóa gieo trồng cây màu ngắn ngày phục vụ thị trường cuối năm.

Trên cánh đồng thôn Long Linh Ngoại, xã Xuân Lập, người dân đang tranh thủ thu hoạch những quả dưa chuột còn sót lại sau đợt mưa lớn. Những giàn dưa từng xanh tốt, đang bước vào thời kỳ cho thu hoạch, nay đổ rạp, thân lá dập nát. Nhìn thành quả lao động nhiều tháng trời bị mưa gió vùi dập, người trồng không khỏi xót xa. Với những diện tích không còn khả năng phục hồi, người dân chủ động thu hoạch, nhanh chóng giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho lứa sản xuất tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Dung, thôn Long Linh Ngoại, chia sẻ: “Gia đình tôi bị mưa gió làm gãy đổ hoàn toàn 2 sào dưa chuột đang bắt đầu cho thu hoạch. Hiện chúng tôi đang thu hoạch những quả còn sót lại, giải phóng đất để đến tháng 12/2026 bắt đầu gieo trồng dưa chuột vụ mới và các loại rau màu khác”.

Trước đó, từ đêm 8 đến ngày 9/11/2026, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh đã khiến hơn 230ha rau màu vụ đông và các loại cây trồng khác bị ngập úng, gãy đổ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong đó, xã Trường Văn 45ha, xã Thăng Bình 15ha, xã Trung Chính 75ha, xã Mậu Lâm 36ha, xã Nông Cống 13ha, xã Yên Thọ 8,5ha và xã Thanh Kỳ 33,5ha... Đây đều là những diện tích cây trồng đang trong quá trình sinh trưởng, phát triển, một số diện tích đã bước vào thời kỳ thu hoạch, nên thiệt hại không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập, kế hoạch sản xuất của các hộ dân.

Hiện người dân ở các địa phương trong tỉnh đang chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lớn. Từ việc thu dọn tàn dư cây trồng, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước đến cải tạo mặt luống, bổ sung dinh dưỡng cho đất, tất cả đều được thực hiện với tinh thần tranh thủ thời gian, hạn chế thấp nhất thiệt hại phát sinh. Những diện tích cây trồng còn khả năng phục hồi được người dân tập trung chăm sóc, vun gốc, dựng lại cây, theo dõi tình hình sinh trưởng để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với diện tích bị thiệt hại nặng, bà con chủ động chuyển đổi sang những loại cây ngắn ngày, phù hợp với điều kiện đất đai và thời gian còn lại của vụ đông.

Điểm đáng ghi nhận là những thiệt hại do thiên tai chưa làm chậm nhịp sản xuất vụ đông ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, đến ngày 18/11, tổng diện tích gieo trồng vụ đông năm 2026-2027 đạt 48.423ha/42.000ha, bằng 115,3% kế hoạch, vượt 6.423ha so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, cây ngô đạt 14.634ha/14.000ha; cây lạc đạt 1.084ha/1.000ha; khoai lang đạt 1.563ha/1.200ha; rau, đậu các loại và cây trồng khác đạt 31.142ha... Qua đó, cho thấy sự chủ động của các địa phương và nỗ lực của người dân trong tổ chức sản xuất, mở rộng diện tích gieo trồng, tận dụng điều kiện thời tiết và quỹ đất để phát triển vụ đông. Việc diện tích gieo trồng đã vượt kế hoạch 15,3% cũng tạo cơ sở quan trọng để duy trì nguồn cung nông sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng

cuối năm.

Theo Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trịnh Văn Chất: “Hiện đơn vị đang tích cực theo dõi tình hình sản xuất, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, bảo vệ cây trồng, phòng trừ sinh vật gây hại. Đồng thời, hướng dẫn người dân thu hoạch và sản xuất rau màu phục vụ thị trường cuối năm nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích và thu nhập cho người dân”.

Trên những cánh đồng sau mưa, màu xanh của những luống rau mới đang dần trở lại. Những bàn tay cần mẫn của người nông dân tiếp tục vun trồng, chăm sóc, gửi gắm hy vọng vào những mùa thu hoạch sắp tới. Thiên tai có thể làm đứt gãy một lứa cây trồng, gây thiệt hại về công sức và tiền bạc, nhưng không làm mất đi tinh thần chủ động, ý chí vượt khó của người sản xuất, góp phần giữ vững nhịp sản xuất vụ đông, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm nguồn cung nông sản phục vụ thị trường tết.

Bài và ảnh: Lê Hợi