Lợi ích kép từ canh tác lúa thân thiện môi trường

Không chỉ tiết giảm chi phí sản xuất, phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường còn giúp nông dân cải thiện năng suất, hạn chế phát thải khí nhà kính. Hiệu quả bước đầu tại xã Thiệu Hóa đang mở ra hướng sản xuất lúa bền vững, phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương.

Sản phẩm lúa Q5 của các hộ tham gia mô hình tại xã Thiệu Hóa.

Thay đổi tập quán, nâng hiệu quả sản xuất

Trên những cánh đồng thôn Tra Thôn, xã Thiệu Hóa, phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường đang mang lại hiệu quả thiết thực. Thay vì gieo cấy dày, bón phân theo kinh nghiệm và duy trì ngập nước thường xuyên, nhiều hộ nông dân đã từng bước thay đổi tập quán sản xuất, sử dụng hợp lý lượng giống, phân bón, nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật. Những thay đổi này không chỉ giúp tiết giảm chi phí mà còn tạo điều kiện để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

Là một trong những hộ tham gia mô hình trên giống lúa Q5, ông Nguyễn Văn Tường, thôn Tra Thôn chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi thường gieo cấy dày, bón phân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, cứ nghĩ đầu tư nhiều thì năng suất sẽ cao. Nay được hướng dẫn kỹ thuật, gieo cấy với mật độ hợp lý, ruộng lúa thông thoáng, cây phát triển tốt. Đặc biệt, việc sử dụng bảng so màu lá lúa giúp chúng tôi biết khi nào cần bón phân, bón bao nhiêu cho phù hợp. Qua một vụ sản xuất, thấy năng suất đạt khá, chi phí đầu vào giảm nên gia đình tôi sẽ tiếp tục áp dụng trong những vụ tới”.

Vụ mùa năm 2026, Hội Nông dân tỉnh phối hợp triển khai mô hình thâm canh lúa thân thiện với môi trường tại thôn Tra Thôn, với sự tham gia của 20 hộ dân, trong đó có 5 hộ trực tiếp thực hiện trên giống lúa Q5, tổng diện tích 13.247m2. Mô hình tập trung hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện đồng ruộng, từng bước thay đổi thói quen sản xuất theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nông dân được hướng dẫn phương pháp tưới ngập- khô xen kẽ nhằm tiết kiệm nguồn nước, hạn chế tình trạng ngập nước liên tục trên ruộng. Việc sử dụng bảng so màu lá lúa giúp xác định nhu cầu dinh dưỡng, điều chỉnh lượng phân đạm phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng. Cùng với đó, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng hợp lý, hạn chế lãng phí và tác động bất lợi đến môi trường.

Kết quả đánh giá sau thu hoạch cho thấy, năng suất lúa bình quân của mô hình đạt 278,4kg/sào, cao hơn ruộng đối chứng 62,4kg/sào, tương đương tăng 28,8%. Đáng chú ý, việc sử dụng hợp lý giống, phân bón, nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật còn góp phần giảm chi phí sản xuất. Hiệu quả này cho thấy, canh tác lúa thân thiện với môi trường không chỉ đáp ứng yêu cầu giảm phát thải mà còn mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người nông dân.

Hướng tới những cánh đồng xanh

Hiệu quả của mô hình tại xã Thiệu Hóa không chỉ thể hiện qua năng suất lúa mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức, tập quán sản xuất của nông dân. Đây cũng là mục tiêu của Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050” do Hội Nông dân tỉnh triển khai.

Trong sản xuất lúa, việc sử dụng nước tưới, phân bón thiếu hợp lý không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt, duy trì ngập nước liên tục trên ruộng là một trong những nguyên nhân phát sinh khí mê-tan. Vì vậy, áp dụng phương pháp tưới ngập - khô xen kẽ vừa giúp tiết kiệm nước, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với đó, nông dân được hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng nhu cầu của cây lúa; thu gom, tận dụng rơm rạ sau thu hoạch thay cho đốt bỏ, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Thực tế triển khai tại Thiệu Hóa cho thấy, khi được hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp đánh giá hiệu quả trên đồng ruộng, nông dân đã từng bước thay đổi thói quen canh tác. Những kết quả về năng suất, chi phí sản xuất là cơ sở để người dân tin tưởng áp dụng phương pháp mới, hướng tới sử dụng tiết kiệm tài nguyên và vật tư nông nghiệp.

Để duy trì và nhân rộng mô hình, Hội Nông dân xã Thiệu Hóa đã thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp canh tác lúa thân thiện với môi trường. Chi hội là nơi tập hợp các hộ có cùng lĩnh vực sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ áp dụng tiến bộ kỹ thuật; đồng thời kết nối với HTX, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành phương thức canh tác hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Ông Hoàng Đình Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiệu Hóa, cho biết: “Kết quả mô hình cho thấy, canh tác lúa thân thiện với môi trường mang lại lợi ích kép, vừa giảm chi phí, tăng năng suất, vừa hạn chế phát thải khí nhà kính. Hội sẽ phát huy vai trò của Chi hội Nông dân nghề nghiệp trong hướng dẫn kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; từng bước nhân rộng mô hình, giúp nông dân nâng cao thu nhập, hướng tới sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững”.

Bài và ảnh: Trần Hằng