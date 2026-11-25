Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng giống vật nuôi

Sáng 25/11, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học “Lai tạo giống vật nuôi: Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn tại Thanh Hóa”, nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong lai tạo, cải tiến giống vật nuôi; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và cơ sở chăn nuôi.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thanh Hóa hiện có 1.092 trang trại, gần 740.000 hộ chăn nuôi và 72 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn. Trong đó, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 48%, chăn nuôi nông hộ chiếm 52% tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Viện Nông nghiệp Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thảo.

Những năm qua, ngành chăn nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển hiện đại, công tác giống vẫn là khâu then chốt, quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành.

Thời gian qua, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã triển khai nghiên cứu, khảo nghiệm và ứng dụng các giống vật nuôi, tập trung vào đàn bò, lợn, dê và phát triển nguồn gen bản địa có giá trị kinh tế. Các kết quả bước đầu tạo cơ sở khoa học, thực tiễn để hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nhân rộng mô hình phù hợp.

Tuy nhiên, việc chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất còn gặp khó khăn trong lựa chọn tổ hợp lai phù hợp với từng vùng sinh thái, kiểm soát chất lượng và cung ứng con giống; chuyển giao kỹ thuật, liên kết các khâu từ sản xuất giống, chăn nuôi thương phẩm đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ.

TS Phùng Thế Hải, Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về chiến lược phát triển giống vật nuôi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; định hướng phát triển giống bò chất lượng cao, nâng cao năng suất sinh sản và chất lượng đàn bò cái nền; lai tạo, phát triển các tổ hợp giống lợn thịt năng suất; nhu cầu về giống, công nghệ và liên kết sản xuất từ góc nhìn doanh nghiệp, trang trại...

Đại diện HTX chăn nuôi xã Tống Sơn trao đổi những vướng mắc trong thực tiễn sản xuất.

Các ý kiến tập trung phân tích khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; tăng cường liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người chăn nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng con giống, hiệu quả sản xuất và thúc đẩy ngành chăn nuôi Thanh Hóa phát triển bền vững.

Việt Hương