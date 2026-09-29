Hoàng Trung Nguyên - từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ.

Vận động viên Hoàng Trung Nguyên luyện tập để khắc phục điểm yếu đòn gối. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Từ một cậu học trò nhỏ, Nguyên vươn ra đấu trường thế giới, xuất sắc giành Huy chương vàng tại Giải Vô địch Kun Khmer thế giới 2026 diễn ra ở Campuchia và được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cơ duyên đưa Trung Nguyên đến với Kun Khmer bắt đầu từ những buổi tập võ phong trào khi em còn là học sinh lớp 10. Trong quá trình luyện tập, các huấn luyện viên nhận thấy Nguyên có những tố chất phù hợp với Kun Khmer, môn võ đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật, tốc độ và khả năng xử lý linh hoạt trên sàn đấu, từ đó, em được định hướng chuyển sang tập luyện và thi đấu ở nội dung Kun Khmer.

Sau khoảng 3 năm tập luyện, từ một võ sinh phong trào, Nguyên đã liên tiếp ghi dấu ấn ở các giải quốc gia và quốc tế. Trước tấm Huy chương vàng tại Giải Vô địch Kun Khmer thế giới 2026 diễn ra tại Campuchia, em từng giành Huy chương vàng ở một giải đấu toàn quốc vào năm 2024.

Vận động viên Hoàng Trung Nguyên (thành phố Đồng Nai) luyện tập cùng huấn luyện viên ở nội dung Kun Khmer. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Không chỉ nỗ lực trên sàn đấu, Hoàng Trung Nguyên còn sắp xếp thời gian để hoàn thành việc học ở trường. Trong những năm cuối cấp, vừa phải tập luyện với cường độ cao, chuẩn bị cho các giải đấu, Nguyên vẫn duy trì việc học tập để hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Hoàng Trung Nguyên cho biết trước mỗi giải đấu, lịch tập luyện của em rất dày, có giai đoạn em phải tập trung cùng đội tuyển, tăng cường tập luyện và thực hiện chế độ ép cân nhưng vẫn phải đảm bảo quá trình học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để cân bằng hai nhiệm vụ, Nguyên chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ học ngoài giờ tập luyện và luôn giữ tinh thần ổn định trước những áp lực của việc học và thi đấu.

“Thời điểm em tập luyện, chuẩn bị cho Giải Vô địch Kun Khmer thế giới 2026 cũng là lúc em bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vừa phải tập luyện, ép cân để chuẩn bị thi đấu, vừa phải học và thi tốt nghiệp cũng khá áp lực. Được các thầy, gia đình động viên, em cố gắng sắp xếp để hoàn thành tốt việc học và tập luyện, qua đó, có thêm quyết tâm thi đấu,” Hoàng Trung Nguyên chia sẻ.

Hoàng Trung Nguyên cho biết ở nội dung Kun Khmer, trước đây, điểm yếu của em là khả năng sử dụng đòn gối. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, được các thầy và đồng đội trong đội tuyển hướng dẫn, rèn luyện thường xuyên, Nguyên từng bước nâng cao khả năng chịu đòn, đồng thời linh hoạt hơn trong xử lý các tình huống trên sàn đấu. Nhờ đó, điểm yếu này ngày càng được cải thiện, em tự tin và thi đấu hiệu quả hơn.

Vận động viên Hoàng Trung Nguyên (thành phố Đồng Nai) luyện tập với các vận động viên cùng hạng cân. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Là một trong những vận động viên cùng hạng cân và có thời gian tập luyện, gắn bó lâu dài, vận động viên Trần Tuấn Anh, Đội tuyển Boxing và Kick Boxing thành phố Đồng Nai cho biết trong quá trình tập luyện, hai anh em thường xuyên tập đối kháng với nhau và không có sự nương nhẹ nhằm mục đích luyện cho nhau khả năng chịu đòn.

Qua mỗi buổi tập, Nguyên đã rất cố gắng, siêng năng và luôn nghiêm túc, chịu khó học hỏi, tiếp thu những góp ý của các thầy và đồng đội để hoàn thiện bản thân và tiến bộ từng ngày.

Huấn luyện viên Điểu Văn Sang, Trưởng bộ môn Boxing và Kick Boxing thành phố Đồng Nai đánh giá, Trung Nguyên là một vận động viên còn trẻ nên nền tảng thể lực chưa thực sự tốt nhưng em có kỹ thuật và tâm lý thi đấu khá vững vàng. Các kỹ thuật trên đài được Nguyên thực hiện khéo léo, biết cách sử dụng kỹ thuật để bù đắp cho hạn chế về thể lực.

“Trong thi đấu, thay vì đối đầu trực diện bằng sức, Nguyên biết tận dụng kỹ thuật để hóa giải và khắc chế những đòn tấn công của đối thủ. Nhờ vậy, dù thể lực còn hạn chế nhưng Nguyên đã thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng trong trận chung kết Giải Vô địch Kun Khmer thế giới 2026, mang Huy chương vàng về cho Đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, thành tích này có ý nghĩa rất lớn khi đây là lần đầu tiên Đội tuyển Kun Khmer Việt Nam giành chức vô địch thế giới ở nội dung này,” Huấn luyện viên Điểu Văn Sang cho biết.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hoàng Trung Nguyên đăng ký theo học ngành Sư phạm Thể dục Thể thao. Nguyên mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với thể thao, em đặt mục tiêu trở thành giáo viên, qua đó, có thể truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm tập luyện và thi đấu cho các thế hệ vận động viên trẻ.

Với Nguyên, đây không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là cách để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê võ thuật, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo và truyền cảm hứng cho những tài năng thể thao trong tương lai./.​

Theo TTXVN