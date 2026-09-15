22 thanh niên Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản 2027

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố đội hình đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản (SSEAYP) 2027 với 22 thành viên.

22 gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình. (Ảnh: Vietnam+)

Để được chọn vào đội hình, các cá nhân đã trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao trên phạm vi toàn quốc. Mỗi cá nhân đến từ những tỉnh thành khác nhau, với nhiều lĩnh vực và ngành nghề như y dược, luật, kinh tế, ngoại giao, công nghệ thông tin, giáo dục, nghệ thuật...

Mỗi thành viên mang theo những câu chuyện, trải nghiệm và cá tính riêng nhưng cùng hướng về một hành trình chung - hành trình khám phá, kết nối và trưởng thành. Các đại biểu không chỉ mang theo vinh dự cá nhân mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc, đóng vai trò đại diện cho hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, có trí tuệ và khả năng hội nhập sâu rộng, sẵn sàng đối thoại, kết nối và lan tỏa giá trị Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Theo Trung ương Đoàn, năm 2027 đánh dấu cột mốc lịch sử, kỷ niệm 50 năm Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á-Nhật Bản - một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu của khu vực.

Trong nửa thế kỷ qua, những chuyến tàu không chỉ vượt qua hàng vạn hải lý mà còn là nơi phát triển và bồi dưỡng những thanh niên ưu tú, chắp cánh cho hàng ngàn tình bạn quốc tế, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Các thanh niên tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 49. (Ảnh: Vietnam+)

Hành trình lần thứ 50 kéo dài 34 ngày, từ 3/1/2027 đến 5/2/2027, đi qua 4 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia với nhiều hoạt động đặc biệt kỷ niệm cột mốc 50 năm của chương trình.

Đặc biệt hơn, năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam trở thành thành viên của chương trình này. Tại hải trình SSEAYP 2027, đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề “Hò dô Việt Nam.”

Chia sẻ về chủ đề này, ban tổ chức cho hay “hò” là tiếng mở lời, để Việt Nam kể cho bạn bè năm châu nghe câu chuyện của mình - về văn hóa, con người, những giá trị đã gìn giữ qua bao thế hệ, và khát vọng của những người trẻ hôm nay. “Dô” là tiếng bắt nhịp, để hành trình ấy không đi một mình, mà cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trao đổi, học hỏi và dựng xây những điều tử tế cho cộng đồng chung.

Khi tiếng “hò dô” cùng vang lên trên một con tàu, điều đọng lại sẽ là hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, trẻ trung, không ngừng học hỏi, sáng tạo và dấn thân, cởi mở và luôn sẵn sàng bước ra thế giới, góp phần đưa một Việt Nam bền vững, tự chủ và thịnh vượng tiến ra biển lớn.

Đại diện đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 49 trao đổi quà lưu niệm với đại diện Văn phòng Nội các Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Trung ương Đoàn cho biết đoàn đại biểu Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị toàn diện và trau dồi kỹ lưỡng cho chuỗi hoạt động đối ngoại trọng điểm trên hành trình SSEAYP.

Chương trình năm nay bao gồm các hoạt động chào xã giao lãnh đạo cấp cao các nước, giao lưu học tập với các tổ chức địa phương và giới trẻ tại từng điểm đến cùng các cuộc thảo luận chuyên sâu dựa trên kế hoạch triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn về Quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản: Đối tác Tin cậy” được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản năm 2023.

Các chủ đề thảo luận chính tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược của khu vực, bao gồm du lịch bền vững; giáo dục chất lượng; thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế; môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu; giảm thiểu rủi ro và phục hồi từ thảm họa; sức khỏe và chăm sóc y tế; xã hội số và trí tuệ nhân tạo; phúc lợi và bao trùm xã hội.

Song song với công tác chuẩn bị chuyên môn, đoàn cũng đang ráo riết chuẩn bị cho đêm biểu diễn nghệ thuật quốc gia. Đêm diễn là sự kết tinh giữa chiều sâu lịch sử cùng vẻ đẹp văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng trong buổi ra mắt chính thức của đoàn, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026./.

Theo TTXVN