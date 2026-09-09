Phát động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông

Trường Quản trị và Kinh doanh (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa cho biết sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc” dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Vĩnh Long, với các sản phẩm làm từ quả cam. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Với chủ đề sáng tạo số cho tương lai bền vững, cuộc thi khuyến khích học sinh đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, lan tỏa thông điệp “số - xanh - bền vững”, góp phần tạo động lực và chuyển biến tích cực trong nhận thức giới trẻ về khởi nghiệp sáng tạo.

Các dự án tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm: sống xanh và môi trường bền vững (các mô hình, giải pháp giảm thiểu tác động môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững); chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng (ứng dụng công nghệ số, AI, IoT để giải quyết các thách thức xã hội thiết thực); kinh tế, văn hóa, du lịch sáng tạo (đổi mới mô hình kinh doanh gắn với phát huy giá trị bản sắc văn hóa, du lịch địa phương).

Cuộc thi gồm ba vòng. Vòng sơ khảo (từ nay đến ngày 25/10), thí sinh nộp trực tuyến bản mô tả ý tưởng và kế hoạch sơ bộ (tối đa 3 trang PDF hoặc 15 trang PowerPoint), tập trung vào bối cảnh, ý tưởng, phương án triển khai, dự toán và KPI. Thí sinh/đội thi đăng ký và nộp hồ sơ dự thi qua form trực tuyến được công bố trên Fanpage chính thức của cuộc thi: https://www.facebook.com/profile.php?id=61592814106251

Tốp 30 dự án xuất sắc được công bố ngày 18/11 được lựa chọn vào vòng bán kết, diễn ra từ 19/11/2026 đến 21/1/2027, các đội hoàn thiện thuyết minh chi tiết, làm rõ tính sáng tạo, giá trị và khả năng triển khai dự án; đồng thời xây dựng video giới thiệu tối đa 3 phút. Thí sinh trình bày trực tuyến trước ban giám khảo. Tốp 10 dự án được đánh giá cao nhất sẽ lọt vào chung kết. Các dự án được chọn vào vòng chung kết sẽ được các chuyên gia hỗ trợ đồng hành để hoàn thiện dự án và kỹ năng thuyết trình.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 27/2 tại Trường Quản trị và Kinh doanh. Các đội thuyết trình và trả lời câu hỏi trước ban giám khảo. Mỗi dự án tại Vòng Chung kết được xét trao tối đa 1 giải trong cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì, trị giá mỗi giải 20 triệu đồng; 3 giải Ba, trị giá mỗi giải 10 triệu đồng; 4 giải Sáng tạo, trị giá mỗi giải 4 triệu đồng.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho hay việc tổ chức cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng Quyết định 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, trong đó khuyến khích và tạo môi trường để học sinh, sinh viên hình thành, phát triển tinh thần và năng lực khởi nghiệp.

Trường Quản trị và Kinh doanh đã có kinh nghiệm tổ chức và đồng hành cùng nhiều cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Từ nền tảng đó, nhà trường muốn mở rộng tinh thần khởi nghiệp đến học sinh trung học phổ thông, giúp các em được tiếp cận sớm hơn với tư duy sáng tạo, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Cũng theo Giáo sư Hoàng Đình Phi, khởi nghiệp ở tuổi học sinh không nhất thiết phải bắt đầu từ một dự án lớn mà có thể bắt đầu từ một câu hỏi, một vấn đề các em quan sát được trong cuộc sống và mong muốn tìm ra một cách làm tốt hơn. Điều quan trọng là các em dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và từng bước biến ý tưởng thành những giải pháp hữu ích cho thực tiễn.

“Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn khơi gợi niềm tin, tiếp thêm động lực để các em học sinh mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng của mình. Nhà trường sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ để những ý tưởng giàu tiềm năng được nuôi dưỡng, hoàn thiện và từng bước phát triển thành những dự án có khả năng đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội,” Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đình Phi nói./.

Theo TTXVN