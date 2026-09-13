Tuổi trẻ tiên phong xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng

Không chỉ là lực lượng sử dụng mạng xã hội thường xuyên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn trở thành những “tuyên truyền viên số” tích cực, góp phần lan tỏa điều tốt đẹp và định hướng thông tin trên không gian mạng. Với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo từ tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số đến ứng dụng công nghệ phòng, chống lừa đảo, tuổi trẻ trong tỉnh đang chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh và lành mạnh.

Đoàn xã Định Hòa phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cách sử dụng mạng xã hội cho học sinh.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, ĐVTN xã Định Hòa đã tích cực đăng tải lên trang fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Định Hòa” những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung các bài viết đều được thể hiện sinh động, hấp dẫn, đăng tải kèm ảnh và video, thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đoàn xã Định Hòa, cho biết: Để nâng cao ý thức cho ĐVTN trong phòng, chống tin xấu, độc trên không gian mạng, ngoài việc thực hiện đăng tải các hoạt động tích cực trên trang fanpage, đoàn xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ĐVTN tự chủ động trang bị kiến thức sử dụng mạng xã hội, từ đó biết phân biệt giữa tin tốt, xấu với tin giả, xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng số, nhằm nâng cao nhận thức, hình thành thói quen ứng xử văn minh, có trách nhiệm của ĐVTN trên môi trường số.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn xã Định Hòa cũng tăng cường phối hợp với lực lượng công an xã, tổ chức được 4 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cách sử dụng mạng xã hội, cho ĐVTN và học sinh tại các trường học trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền, tập trung vào các vấn đề thiết thực, như: Nhận thức về mạng xã hội, nhận diện các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng... Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt lan tỏa giá trị tích cực, xây dựng môi trường mạng lành mạnh và đóng góp thiết thực trong quá trình chuyển đổi số của địa phương.

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, kéo theo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho ĐVTN. Thiếu tá Lê Duy Linh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, cho biết: Ban đã chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng, duy trì các trang thông tin, fanpage; thường xuyên đăng tải, chia sẻ những nội dung thiết thực về đời sống xã hội, gương người tốt, việc tốt, đồng thời cập nhật kịp thời các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn thanh thiếu niên kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, xử lý khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo trên mạng.

Đáng chú ý, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã ra mắt công trình thanh niên “Ứng dụng mô phỏng phòng, chống lừa đảo” dưới hình thức trò chơi trực tuyến. Thông qua 30 kịch bản mô phỏng với 90 tình huống tương tác, người dùng được trải nghiệm nhập vai qua đó trực tiếp nhận diện những thủ đoạn thường gặp trên không gian mạng. Hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động này không chỉ tạo sự hứng thú, tăng tính tương tác mà còn giúp ĐVTN chủ động trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình trước những nguy cơ trên môi trường số.

Nhằm phát huy vai trò của ĐVTN trong định hướng thông tin trên mạng xã hội, Tỉnh đoàn chú trọng xây dựng, phát triển hệ thống truyền thông số trên nhiều nền tảng như zalo, facebook, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận, tương tác và đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn tăng cường tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội cho cán bộ đoàn; khuyến khích ĐVTN chủ động chia sẻ, lan tỏa những thông tin chính thống, tích cực, góp phần tạo dòng chảy thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Từ việc lan tỏa những câu chuyện đẹp, hành động ý nghĩa trong đời sống đến đổi mới hình thức tuyên truyền, triển khai các chiến dịch truyền thông và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, ĐVTN trong tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trên môi trường mạng. Không chỉ chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng số cho bản thân, lực lượng trẻ còn tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần định hướng thông tin, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh và chung tay tạo dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt