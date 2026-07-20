Hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30/8

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Theo yêu cầu của Thủ tướng, toàn bộ các trường phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026 để kịp phục vụ năm học 2026-2027.

Dự án cải tạo và mở rộng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Đông

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhiệm vụ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai tại 22 tỉnh có biên giới đất liền, trong đó có Thanh Hóa. Các địa phương được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các công trình trước ngày 30/8/2026, bảo đảm khánh thành đồng loạt vào dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Công điện nêu rõ, việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, góp phần phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan; trình Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền; đồng thời hoàn thiện dự thảo nghị quyết, nghị định về chính sách đối với học sinh và các trường phổ thông nội trú tại khu vực này. Bộ cũng phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành quy định về tổ chức bộ máy, định mức biên chế, nhất là đối với lực lượng nhân viên phục vụ, chăm sóc và quản lý học sinh các khối lớp nhỏ.

Đối với các tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền, Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư các dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa nguồn lực, chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn hỗ trợ nhân lực, máy móc, thiết bị khi cần thiết để bảo đảm hoàn thành 100 trường trước ngày 30/8/2026, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và sẵn sàng đưa vào phục vụ năm học mới.

Tại Thanh Hóa, năm 2025 khởi công xây dựng 6 trường, năm 2026 khởi công 10 trường. Đối với 6 trường khởi công năm 2025, khối lượng thực hiện của các dự án đã đạt từ 36% đến 60% giá trị hợp đồng, cơ bản bảo đảm tiến độ yêu cầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và BCĐ xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành các dự án này trước ngày 15/8/2026. Đối với 10 trường khởi công năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước đầu tư, xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 15/8/2027.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)