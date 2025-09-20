Hồ Vương: Sức vươn từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hồ Vương đề ra mục tiêu huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa địa phương sớm trở thành xã NTM nâng cao. Trong đó, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được xác định là mục tiêu chiến lược.

Diện tích nhà màng sản xuất dưa Kim hoàng hậu ứng dụng công nghệ cao của hộ ông Đặng Văn Tứ ở thôn Trung Tiến.

Là một trong những địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp nên người dân xã Hồ Vương từ nhiều năm nay đã chủ động tích tụ, tập trung đất đai, đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế. Đồng thời, phát triển sản xuất theo quy mô hàng hóa, tham gia vào các chuỗi giá trị bền vững. Đã gần 3 năm nay, gia đình ông Đặng Văn Tứ ở thôn Trung Tiến đã đầu tư nhà màng, nhà lưới để sản xuất rau, củ, quả an toàn và thực hiện liên kết với nhiều đầu mối thu mua để tiêu thụ sản phẩm. Nhà màng diện tích 1.500m2 của gia đình ông là minh chứng sinh động cho sự thay đổi trong tư duy và phương thức sản xuất của người dân địa phương.

Ông Tứ cho biết: "Đầu tư hơn 300 triệu đồng để xây dựng nhà màng, nhà lưới để sản xuất đã khiến cho sản lượng sản phẩm cao hơn, việc sản xuất không phụ thuộc vào thời tiết. Hơn nữa, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP khiến cho chất lượng sản phẩm tốt hơn phù hợp với xu hướng tiêu dùng trên thị trường. Sản phẩm của gia đình tôi được các đầu mối tiêu thụ không chỉ khen chất lượng tốt, mà còn tin tưởng vào độ an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, doanh thu đạt 500 - 600 triệu đồng/năm”.

Không dừng lại ở các loại rau, củ, quả, người dân địa phương còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn. Tiêu biểu như các mô hình sản xuất rau màu, cây ăn quả liên kết với doanh nghiệp tại xã Nga Giáp (cũ); mô hình trồng đào, hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao tại xã Nga Liên (cũ)... Việc làm chủ khoa học - công nghệ trong sản xuất cùng với phương thức canh tác VietGAP, hữu cơ đã tạo nên chất lượng vượt trội cho các sản phẩm nông sản của địa phương như: Dưa Kim hoàng hậu, dưa chuột Baby, rau ăn lá... từ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Không chỉ ở lĩnh vực trồng trọt, trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, người dân trong xã cũng chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Trên địa bàn xã có 7 trang trại và khoảng 60 gia trại chăn nuôi gà, lợn liên kết theo chuỗi giá trị khép kín bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và 8 gia trại nuôi tôm thẻ chân trắng. Từ đó, hình thành được 6 chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo, khoai tây, rau, củ, quả an toàn và thịt.

Việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với chuỗi giá trị đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, đưa giá trị sản xuất bình quân/ha đất tại địa phương đạt 165 triệu đồng/ha/năm; đồng thời, khẳng định nông nghiệp chính là “trụ đỡ” vững chắc cho nền kinh tế địa phương.

Chủ tịch UBND xã Hồ Vương Hỏa Ngọc Cương chia sẻ: "Hồ Vương có tiềm năng rất lớn để phát triển nông nghiệp. UBND xã đã tập trung định hướng, chỉ đạo người dân đẩy mạnh tích tụ tập trung được hơn 109ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây là bước đi chiến lược, tạo điều kiện để các hộ sản xuất nông nghiệp theo quy trình chuẩn, dễ dàng hơn trong quản lý chất lượng, áp dụng khoa học - kỹ thuật và xây dựng thương hiệu chung cho nông sản toàn xã”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Vương nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là một trong những nhóm giải pháp được địa phương lựa chọn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã. Theo đó, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, phấn đấu đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung đạt từ 150ha trở lên. Trong đó, 55ha nhà màng, nhà lưới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại các thôn Hanh Gia, Ngoại 1, Ngoại 2, Bắc Trung, Nam Thành, Đông Xuân... Phát huy hiệu quả diện tích nhà lưới đã được đầu tư trên địa bàn và phát triển vùng sản xuất rau an toàn lên 50ha tại thôn Nam Thành, Bắc Trung, Tây Sơn, Đông Sơn, Nội 1; tập trung xây dựng vùng thâm canh cây cói 100ha tại các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 9; quy hoạch vùng trồng cây cảnh tại các thôn 1, 3, 4, 5. Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học trong các gia trại hiện có, hướng tới hạn chế chăn nuôi trong các khu vực khu dân cư, khuyến khích Nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường; góp phần đến năm 2030 đưa giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản tăng lên 240 triệu đồng/ha/năm.

Những thành quả và mục tiêu phát triển nông nghiệp không chỉ là chỉ số về kinh tế, mà còn là thước đo đánh giá sự thay đổi chất lượng cuộc sống, sự thịnh vượng và bền vững của xã trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lê Hòa