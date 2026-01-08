Những “cái nhất” của tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc

Với quy mô và tiêu chuẩn chưa từng có, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng để phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia đang xác lập hàng loạt dấu ấn kỷ lục mới.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm sở hữu phòng hội nghị (ballroom) lớn nhất thế giới

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, là trung tâm hội nghị lớn nhất từng được xây dựng cho một kỳ APEC tại Việt Nam. Quy mô này vượt xa nhiều trung tâm hội nghị hiện hữu trong nước như SECC (TP.HCM) hay các trung tâm hội nghị triển lãm tại Hà Nội. So với Đà Nẵng – địa phương đăng cai APEC 2017, nơi các hoạt động hội nghị chủ yếu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Ariyana và hệ thống khách sạn và resort cao cấp, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc cho thấy bước phát triển vượt bậc về quy mô và mức độ tập trung hạ tầng.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm với phần mái cong lấy cảm hứng từ sóng nước.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là không gian triển lãm và hội nghị vượt nhịp 81m không cột, với diện tích lên tới 11.050 m2, sẽ trở thành ballroom lớn nhất thế giới, vượt xa Caesars Forum (Las Vegas, Mỹ), đang nắm giữ kỷ lục này với diện tích khoảng 10.220 m2.

So với các ballroom hàng đầu khu vực như Sands Grand Ballroom (Singapore) hay các trung tâm MICE lớn tại Thái Lan, Indonesia, không gian ballroom tại Phú Quốc hiện là một trong những không gian đơn lẻ lớn nhất, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện cấp nguyên thủ, hội nghị quốc tế và triển lãm quy mô lớn.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm sở hữu kết cấu đặc biệt với vượt nhịp 81m không cột.

Trung tâm hội nghị sở hữu không gian Dinner Show độc nhất trên thế giới

Một điểm khác biệt hiếm có của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc là không gian Dinner Show được thiết kế chuyên biệt. Không gian này có sức chứa lên tới 2.000 chỗ ngồi, cho phép tổ chức các buổi tiệc tối kết hợp trình diễn nghệ thuật quy mô lớn, vượt ra ngoài mô hình gala dinner truyền thống vốn chỉ dừng ở tiệc và biểu diễn sân khấu.

Trên thế giới, phần lớn các trung tâm hội nghị hàng đầu như tại Mỹ, châu Âu hay Đông Nam Á chủ yếu tập trung vào ballroom, phòng tiệc và không gian triển lãm; các chương trình biểu diễn đẳng cấp thường được tổ chức tại nhà hát hoặc sân khấu độc lập bên ngoài khu hội nghị. Việc tích hợp một không gian Dinner Show quy mô lớn ngay trong trung tâm hội nghị, được đầu tư đồng bộ về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và trải nghiệm khán giả, là mô hình rất hiếm gặp trong hệ thống MICE quốc tế.

Phú Quốc sẽ là điểm đến đầu tiên sở hữu Trung tâm hội nghị có không gian riêng cho dinner show với hệ thống trang thiết bị biểu diễn hiện đại.

Đặc biệt, Dinner Show tại Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc được định hướng trở thành không gian trình diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới, với các chương trình do Cirque du Soleil – thương hiệu biểu diễn hàng đầu toàn cầu, đến từ Canada tham gia thiết kế và dàn dựng. Điều này giúp không gian không chỉ phục vụ các buổi tiệc ngoại giao hay gala của hội nghị cấp cao, mà còn đủ tiêu chuẩn vận hành những show diễn nghệ thuật quy mô lớn, kéo dài và chuyên nghiệp.

Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc: Quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Trong bức tranh các nhà hát và trung tâm biểu diễn tại châu Á – Thái Bình Dương, Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc nổi lên như một công trình có quy mô và công năng thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời tiệm cận tiêu chuẩn của nhiều nhà hát hiện đại tại châu Á.

Với sức chứa 4.094 chỗ ngồi, nhà hát này vượt xa phần lớn các nhà hát biểu diễn truyền thống trong khu vực Đông Nam Á, nơi nhiều công trình chỉ dao động từ 1.500 - 2.500 chỗ. Ngay cả tại các trung tâm nghệ thuật lớn như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur, số lượng nhà hát có khán phòng trên 4.000 chỗ là không nhiều, và thường gắn với mô hình trung tâm biểu diễn, thay vì một nhà hát chuyên dụng được thiết kế bài bản ngay từ đầu.

Nhà biểu diễn đa năng với phần mái lấy cảm hứng từ vảy rồng cùng 50 cột trụ, gợi nhắc truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên của Việt Nam.

Một điểm khác biệt đáng chú ý là cách tiếp cận thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của SOM (Mỹ) và Apeiro – những đơn vị tư vấn quen thuộc với các công trình biểu diễn lớn tại châu Á và Bắc Mỹ. Điều này giúp Nhà hát APEC không chỉ lớn về quy mô, mà còn được định vị ngay từ đầu để vận hành các show diễn quốc tế dài hạn, thay vì chỉ phục vụ biểu diễn định kỳ như nhiều nhà hát trong khu vực.

Sau APEC, tổ hợp Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn này được kỳ vọng sẽ sáng đèn quanh năm, trở thành điểm đến của các đại nhạc hội, show diễn quốc tế, liên hoan phim, sự kiện quảng bá văn hóa và các hội nghị toàn cầu. Với những kỷ lục về quy mô và không gian, công trình không chỉ phục vụ một sự kiện, mà đang mở ra một chương mới cho ngành MICE Việt Nam trên trường quốc tế.

Tùng Dương