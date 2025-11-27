Hỗ trợ người dân xã Thanh Phong bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Chiều 27/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Mavin, Tổ chức Word Vision International tại Việt Nam và xã Thanh Phong tổ chức trao hàng hóa cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 năm 2025 (bão Bualoi).

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Thanh Phong.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhà tài trợ đã trao hàng hóa cứu trợ cho 115 hộ dân trên địa bàn xã Thanh Phong. Đây đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai..., có nhà bị cuốn trôi, hư hỏng hoặc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Công ty CP Tập đoàn Mavin trao biểu trưng hỗ trợ hàng hóa cho đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo xã Thanh Quân và nhà tài trợ trao hỗ trợ cho các hộ dân.

Mỗi suất hàng hóa cứu trợ gồm các loại thực phẩm đóng hộp như: pate, thịt lợn hấp, cá ngừ ngâm, xúc xích tiệt trùng. Tổng trị giá hàng hóa là hơn 125 triệu đồng, do Công ty CP Tập đoàn Mavin tài trợ thông qua Tổ chức Word Vision International tại Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao ghi nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ - Công ty CP Tập đoàn Mavin.

Hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thực hiện thường xuyên, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ người dân các địa phương sớm ổn định cuộc sống.

Thùy Linh