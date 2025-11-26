HLV Nguyễn Thành Công chính thức dẫn dắt PVF-CAND; Man City và Barcelona thảm bại tại Champions League

Lê Công Vinh gây bất ngờ với diện mạo khác lạ; Báo cáo khoa học tiết lộ bất ngờ về “tuổi sinh học” của Ronaldo; Địa chấn tại Champions League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/11).

HLV Nguyễn Thành Công chính thức dẫn dắt PVF-CAND

PVF-CAND sẽ ký hợp đồng với HLV Nguyễn Thành Công vào ngày 25/11, giao cho ông nhiệm vụ giúp đội bóng trụ hạng V.League 2025/26. Đội bóng ngành công an đang rơi vào khủng hoảng khi chỉ có 8 điểm sau 11 vòng, đứng thứ 13 và chỉ hơn đội cuối bảng 1 điểm.

HLV Nguyễn Thành Công tái xuất, dẫn dắt PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND FC

Thành Công - người nổi tiếng với khả năng “giải cứu” các CLB trong nguy cơ xuống hạng - mang theo ê-kíp trợ lý quen thuộc từng làm việc ở Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Nhà cầm quân 48 tuổi được đánh giá phù hợp nhờ khả năng xây dựng lối chơi kỷ luật, ổn định phòng ngự và nâng cao tinh thần đội bóng. Sự xuất hiện của ông mang lại kỳ vọng PVF-CAND sẽ hồi sinh trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Lê Công Vinh gây bất ngờ với diện mạo khác lạ

Chiều 25/11, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một buổi làm việc chuyên môn với vẻ ngoài thay đổi đáng kể. Khác với hình ảnh bóng bẩy thời đỉnh cao, chân sút xứ Nghệ lộ diện với mái tóc bạc gần nửa đầu, gương mặt gầy đi và thần thái trầm lắng hơn hẳn.

Hình ảnh mới nhất của Công Vinh.

Kể từ khi giải nghệ năm 2016 và chọn cuộc sống kín tiếng, đây là lần hiếm hoi Công Vinh xuất hiện trước công chúng. Gần đây nhất, đầu năm 2025, anh gây ấn tượng khi tham gia lớp đào tạo HLV bằng C AFC và được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng.

Dù đã rời xa ánh đèn sân cỏ, huyền thoại sinh năm 1985 - người giữ kỷ lục 51 bàn thắng cho ĐTQG và là người hùng AFF Cup 2008 - vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Báo cáo khoa học tiết lộ bất ngờ về “tuổi sinh học” của Ronaldo

Một báo cáo khoa học của công ty phân tích dữ liệu sinh học Whoop gây chấn động khi cho thấy Cristiano Ronaldo, dù đã 40 tuổi, chỉ sở hữu “tuổi sinh học” 28,7.

Dù đã 40 tuổi, Ronaldo chỉ sở hữu “tuổi sinh học” 28,7. Ảnh: Reuters.

Kết quả được tổng hợp từ 9 chỉ số quan trọng như giấc ngủ, nhịp tim, cường độ tập luyện và cấu trúc cơ thể, tất cả đều ở mức tối ưu. Ronaldo đạt mức “tinh nhuệ” về HOMA-IR – chỉ số đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết và trao đổi chất – cùng lượng hemoglobin thuộc loại “xuất sắc”.

Những thông số này lý giải việc CR7 vẫn duy trì thể lực, tốc độ và khả năng thi đấu đỉnh cao sau hơn 20 năm sự nghiệp. Bình thản trước kết quả, Ronaldo chỉ nói: “Số liệu không biết nói dối”, và tiếp tục thi đấu đều đặn, thậm chí đã gia hạn để chơi bóng đến năm 42 tuổi.

Địa chấn Champions League: Man City và Barcelona thảm bại, tân binh Union SG gây sốc

Rạng sáng 26/11, lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League chứng kiến hàng loạt bất ngờ lớn khi các thế lực bóng đá châu Âu đồng loạt ngã ngựa, làm xáo trộn cục diện bảng xếp hạng.

Man City thua trận thứ 2 liên tiếp, lần lượt trước Newcastle và Leverkusen.

Tại Etihad, cột mốc 100 trận dẫn dắt Man City tại đấu trường châu Âu của Pep Guardiola trở thành nỗi thất vọng khi đội nhà thua trắng 0-2 trước Bayer Leverkusen. Dù kiểm soát thế trận, Man City bế tắc trước sự xuất sắc của thủ thành Flekken và gục ngã bởi các bàn thắng của Grimaldo và Patrik Schick. Trận thua này khiến Man City tụt xuống thứ 6 (10 điểm), trong khi Leverkusen thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Yamal bất lực.

Cùng lúc đó, Barcelona nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Chelsea tại Stamford Bridge. Trận đấu được định đoạt bởi pha phản lưới của Kounde, cùng các bàn thắng của tài năng trẻ Estevao và Liam Delap.

Tấm thẻ đỏ của Ronald Araujo và màn trình diễn nhạt nhòa của Quả bóng bạc Lamine Yamal khiến đại diện Tây Ban Nha rơi xuống vị trí thứ 15, kém nhóm vào thẳng knock-out 2 điểm. Ngược lại, Chelsea leo lên hạng 5 với chiến thắng thuyết phục.

Galatasaray thất thủ ngay trên sân nhà.

Cú sốc lớn nhất thuộc về tân binh Union SG khi quật ngã Galatasaray 1-0 ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ nhờ pha lập công của Promise David. Chiến thắng lịch sử này chấm dứt chuỗi 33 trận bất bại sân nhà của Galatasaray, đồng thời mở ra cơ hội dự play-off cho đại diện đến từ Bỉ.

